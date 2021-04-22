爆料潮不断 三个月里五个艺人孩子曝光

中国娱乐圈自从今年初开始，不管是被拍还是自爆，郑爽、华晨宇张碧晨、王子文、张雨剑吴倩、江一燕等五组知名艺人就接二连三爆出“有孩子”的消息，有人调侃：“娱乐圈随时随地发现新孩子！”还称今年为“娱乐圈生子年”。

近日连官媒也被爆开始带头爆料，推出“隐婚生子”专题报道，引述圈内人的话说还有两个男星有孩子却还没有被曝光，一个是集中精力拍戏从不参加综艺的顶流，还有一个是底层摸爬滚打上来的网剧流量小生。

朱一龙、胡歌、黄景瑜被疑是爸

其他媒体和网民根据线索猜测所谓的顶流，可能是胡歌或朱一龙。比起老被传结婚的胡歌，朱一龙近年多次陷入“隐婚生子风波”，简直“呼之欲出”。有爆料者称朱一龙的爷爷姓皮，朱一龙跟着奶奶姓朱，隐婚生的儿子则跟爷爷姓，即三代还宗，全名是“皮洛凯”。朱一龙方虽已辟谣，但传闻一直未断，甚至发展到每次一有明星宣布生子，朱一龙都会被刷上热搜。网民反复催促朱一龙赶快认子，还编起歌谣：“天上的星星不说话，地上的皮孩想爸爸”。

至于从底层摸爬滚打的流量小生，不少人猜测是在说黄景瑜。他凭借网剧出道，算是从底层走上来的，之前还曾跟前女友在网上互撕过一段时间，甚至还流传出了结婚照，只是他没有承认过这回事。

胡歌（左上）、黄景瑜（右上）、朱一龙被预测可能是下一个被爆当爸的艺人。（互联网）

郑爽代孕弃养风波开第一枪

打响这场生子大戏第一枪的就是郑爽。1月18日，她的旧爱张恒发文曝出在美国代孕生子事件，随后曝出一段录音，郑爽提出的弃养言论点燃全网怒火。这场风波直接导致郑爽被封杀，二人的官司至今还没打完。

郑爽和张恒年初被爆代孕又弃养，至今官司未了。（互联网）

1月22日华晨宇、张碧晨发文承认有一个孩子，还表示双方将在无婚姻关系前提下抚养孩子。张碧晨透露，自己带球跑路偷偷生下孩子，华晨宇则连发两条动态谈到这个孩子，字里行间充满对孩子的爱护。

华晨宇（右）和张碧晨公开领证结婚的照片。（互联网）

因为郑爽代孕弃养风波闹太大，华晨宇张碧晨这波操作反而收获一波祝福，好几十万的热评大部分是在祝福或者讨论“带球跑”这种戏剧的生子方式，而最最关键的问题“偶像隐瞒未婚生子”却反而被淹没了，除了一些粉丝闹着脱粉，其他吃瓜群众反而淡定很多。不少网民力赞华晨宇的公关做得到位。

王子文、吴倩、江一燕都是妈了

3月13日，34岁的王子文在交友相亲节目《怦然再心动》里向男嘉宾坦承有孩子，且自认单身，也没有透露孩子爸爸是谁。一场“无爹悬案”引起吃瓜群众各种猜测。

王子文自爆当妈，还公开和儿子的合照。（互联网）

3月15日，多年被拍到在酒店约会后，31岁的张雨剑终于承认与29岁的吴倩已婚并有一个女儿，起因是媒体拍到吴倩带娃外出，还有网民爆料她的孩子叫“张言一”，是吴倩和张雨剑定情剧《我只喜欢你》里的角色言默、乔一的结合。

张雨剑认爱吴倩后，被网民骂翻。（互联网）

3月16日，38岁、多次被传隐婚生子的江一燕被拍到带孩子出门。身为主角级的她，前年因为蹭热度及获奖别墅涉嫌违规扩建等风波自损人气，已经很久没有拍戏。

江一燕（右）承认已当妈，赵汉唐疑似孩子爸爸。（互联网）

装单身 华晨宇没事 张雨剑被骂

走红中的王子文敢于承认，被指是因为有了成熟演员的底气，有孩子并不会给她的事业带来大冲击。江一燕则因为过气，掀起的波澜不大。

至于张雨剑和吴倩，则不同于华晨宇、张碧晨的有惊无险，都遭到恶评。张雨剑被呛“算什么男人？”吴倩则被骂：“为什么倒贴这种男人？”

张雨剑网上粉丝700万左右，演过《琅琊榜》《芈月传》等剧，多演网剧配角；和他同公司的吴倩去年被力捧刚升上女主，曾和鹿晗、张新成、罗云熙等男神合作备受关注，网民笑他倒贴的男人条件比她差。张雨剑之前多次否认，还和虞书欣组荧幕情侣，上节目征女友，不像华晨宇在没有被拍到的情况下自曝有孩子，网民嫌他不够磊落。

张雨剑的官宣文承认结婚有子，但是并未提到孩子妈妈吴倩，仅仅用“她妈”来指代，语气冷淡，惹来网民痛骂。

公关手法和网民态度

媒体分析，华晨宇官宣孩子时连发两条动态，第二条详细描述了和孩子的相处日常，言语间充满爱护，瞬间把好爸爸的形象立起来，结尾还不忘感谢歌迷和网民，堪称挽救败局的神来之笔。除了部分网民心疼张碧晨外，似乎这件事对华晨宇的口碑影响不大。

圈内人说，艺人隐婚生子一方面是保护孩子，一方面则是保护事业，毕竟在众多属性的粉丝里，女友粉一直都是战斗力和支持力最强的一类，也最舍得在偶像身上花钱。所以很多偶像都是很怕恋情被曝光，不是选择及时斩断就是默不作声。但其实，网民现在对隐婚生子的包容度确实很高，但前提是没有露出蛛丝马迹，一旦留有痕迹越扒越深却死不承认，这会让网民感觉受到欺骗而气愤。

虽然公开与否是明星们的自由，但身为公众人物，肩负着引导正能量的义务，人们自然更希望他们能诚实有担当。何况郑爽事件以后，网民的宽容度拉开，趁现在坦白从宽才是抓紧时机啊！