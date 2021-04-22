李国煌忆小女儿当年患罕见病 男儿王落男儿泪

“男儿王”李国煌忆小女儿5岁时突患上罕见免疫系统失调疾病，忍不住落下男儿泪。

昨晚（4月21日）播出的最新一集的《神秘嘉宾》主角是本地天王李国煌，节目主要从事业和家庭谈起，当谈到他加入电台当DJ，因为身为人父，每次说新闻都比较温馨，甚至说到落泪，主持人郭亮引入他小女儿当年患病的话题。

李国煌和妻子黄爱玲育有三子女，小女儿李紫菡2018年突因发高烧而被查出免疫系统失调导致肾脏受损，患上肾小球性肾炎（Glomerulonephritis）。

李国煌在节目中回忆说：“当时医生要从女儿的肾脏抽一些样本，检验是慢性还是急性。如果是急性，那么两个肾在9个月内就会完了。”

讲到此处，李国煌开始哽咽，他说看着针筒注入到女儿体内的瞬间，既心疼又担心，“但我不能哭，因为太太就在我旁边，如果我不坚强，她会崩溃，我忍下来了。”

他也说当时还在赶拍电影《玉建煌崇大件事》，只能抽时间到医院，让女儿知道他来了，给她信心。“在她昏迷之前（指手术麻醉），我不可以说我想看她最后一面。”此时李国煌再也忍不住，流下男儿泪。

他说那时等待检验的过程很恐怖，因为可能在很短时间会失去这个孩子。

即使如此，李国煌都没有向太太诉苦。“我的性格不让我和大家分享不愉快的事情。”

不过现在李紫菡病情已稳定许多，一家人昨天也在节目中亮相，担任神秘嘉宾，和观众分享家庭趣事，并为李国煌献上精心准备的礼物。

梦想自编自导自演一部电影

谈李国煌，自然绕不过恩师梁志强。

梁志强和程旭辉昨晚也在节目中亮相担任神秘嘉宾。梁志强回忆当年开演员训练班，说到初见李国煌的印象是有杀气。

“那时招生来了一票人，心想完了，流氓来了。”他表示那个年代大家都是在寻找帅哥美女，不然竞争不过电视台。

不过梁志强还是挑选了李国煌、程旭辉、钟耀南（已故）三人进入训练班。李国煌初出道不受重视，1992年才凭综艺节目《搞笑行动》中的“垃圾桶”慢慢走红。



现在的李国煌，不仅是喜剧演员，也是主持人、电台DJ，还是电影导演。他在本地得奖无数，去年凭借《男儿王》的变装皇后入围台湾金马奖最佳男主角。梁志强感叹说，能教到一个人拿奖，很有意思。李国煌则谦虚说，“虽然有人说我是青出于蓝而胜于蓝，但我觉得他还是比我好。”

李国煌近年也开始当导演拍电影，梁志强认为他当导演没问题，但认为他现在还不够专，没有放下所有专心当导演。李国煌自己则在节目最后透露，自己的梦想是有一天能自编自导自演一部作品。