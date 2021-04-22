有女初长成 吴君如称从不是虎妈

有女初长成，吴君如说，自己从来不是虎妈。

香港女星吴君如多年前嫁给导演陈可辛后，两人育有一名14岁女儿陈是知，向来两人甚少在社交平台上晒女儿陈是知照片，但日前女儿生日，吴君如罕见在社媒晒出了与女儿庆生的合照。

照片中的陈是知无论样子、眉眼之间都与吴君如十分相似，鼻子跟妈妈一样又高又挺，简直就是迷你版的吴君如。陈是知身穿V领小吊带，披着及肩的头发，整个人都显得少女感十足！

吴君如上星期天（4月18日）出席了《红星大奖2021》，并担任了线上颁奖嘉宾，晚会后接受《新明日报》音频访问时，提及了14岁的女儿，语气充满甜蜜，让记者透过音频感受到她有女万事足的幸福感。

吴君如说，自己没有“望女成风”的奢望，她笑着说：“我从来都不是虎妈，要女儿样样顶尖。”

吴君如表示在学业上，因为自己学历不高的关系，她无法在课业上教导或指导女儿，也因此她交给补习老师，女儿也相当聪颖，课业成绩还考得不错，让吴君如感到满足。

“我向来相信学习道路上应该根据孩子的个性走，是逼不来的，只要她在过程中开开心心，处世待人正直、心地好，长大后有一份稳定的工作，我就满意了！”

不想再演喜剧

入行数十年，吴君如几乎都在演喜剧，是名出色的喜剧演员。她表示，当年演喜剧是没有的选择，“那时以为自己做女主角的机会不大，刚好有人赏识我演喜剧，我就决心以喜剧出发，也算让我闯出一条路。演了那么多年的喜剧，对很多观众来说，我是名喜剧演员。”

她接着说，自己如今不想再演喜剧，可是也身不由己，“我认为那么多年了，演喜剧应该足够了，以理智的角度来看，我应该向前看，我希望给自己机会去变出一些新东西来。”

问她最想演什么角色？吴君如一本正经地答道：“残酷的杀手和世人都认同的历史人物。是否能如愿，我不知道。”

享受当演员与监制

吴君如在新片《妈妈的神奇小子》中担任监制，她说很享受演员和监制的身份。

《妈妈的神奇小子》是改编自真人真事，故事叙述一名残障孩童如何突破自己参加残奥会，还破了个人记录，是部励志电影，片中吴君如饰演该孩子的母亲。

吴君如说，故事非常感人，也很励志，而自己从来也没演过这样的角色，就答应参演。

吴君如除了参与演出，还担任了监制。这也是她第4或5部担任监制的电影，她说，十分享受做监制和演员这两个身份，“当演员较舒服，接了剧本演好角色。监制则要兼顾很多，包括预算、演员、剧本等。两者很不同，做了几次监制，我其实也很enjoy，很有挑战，像拼图一样把它拼在一起。”