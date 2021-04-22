请谢贤出演电影《杀出个黄昏》 林家栋爆四哥曾拒摘墨镜

林家栋监制的电影《杀出个黄昏》，请到84岁谢贤（四哥）摘下墨镜露老态，还穿起拖鞋，打破他爱美形象。林家栋爆请谢贤出演时，四哥曾抗拒：“不要打烂我的招牌！”

林家栋最近连线参与《红星大奖》时接受《联合晚报》媒体访问。谈起跟谢贤的合作，林家栋说，一开始创作电影，便觉得谢贤是适合人选，但四哥近年客串较多，这次要他担任男主角，他担心四哥是否愿意重出江湖。

据悉，谢贤要求林家栋在香港四季酒店喝下午茶和去雪茄吧谈事，让林家栋荷包大出血。问到这事，林家栋回答：“四哥要去四季酒店，大家都知道那里高消费，但要尊重他。他觉得在那里可以舒服地谈事，我们就配合。”

林家栋接着爆料：“四哥当时说，要留美好回忆给观众，不要打烂他的招牌，他要有型。我看过四哥以前的演出，问他可不可以改变一下，让观众看到另一面？他后来慢慢接受了。”

也邀得66岁冯宝宝与谢贤合作

这部戏也邀请到66岁冯宝宝出演，是她和谢贤相隔60年后再度合作。林家栋说，冯宝宝其实也是一样担心：“我们跟她解释清楚，为什么要拍这部电影，为什么角色非他们莫属，他们听了都愿意尝试。”

说到刚过的《红星大奖》，林家栋透露是第一次参加线上颁奖典礼，觉得很特别，要幻想很多东西。“因为是对着镜头和工作人员，没有观众，又通过屏幕看到新加坡艺人很兴奋，我们也要尽快投入到气氛里。”