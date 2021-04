交通灯失灵,本地人会有怎样的反应?愤怒?抱怨?

本地动画导演洪清盛的5到6分钟动画短片《红绿灯》(Traffic Light)以轻松搞笑氛围呈现出这个法治社会中的人的反应。洪清盛在接受《联合早报》访问时透露,创作灵感来自每天上班等红绿灯时的观察,“有两种人,一种是明明车子多,还是硬硬要闯过马路,另一种是,多远的地方都没车,还是会遵守交通规则。”

他去年9月开始制作《红绿灯》,他说过去制作动画短片得费时一年,不过《红绿灯》只有半年时间制作,“所以时间是最大的挑战。”短片掺杂本地语言色彩,“多元种族,配音员方面找到本地的孟加拉客工等。”

洪清盛是拉萨尔艺术学院的动画讲师,教学八年,过去动画短片《掉不见》与《看无》曾在新加坡华语电影节放映。他说大家要打破动画是给孩童看的观念,“很多动画也适合成人。《红绿灯》就让人反思,与其抱怨交通灯失灵,大家可以扮演解决问题的角色。”

五部短片请高手指点

由*Scape主办的第7届全国青年影片奖(National Youth Film Awards)将在今年7月揭晓成绩。本月16日向媒体介绍的五部短片包括《红绿灯》,这些短片非竞赛片,而是由出身“全国青年影片奖”的导演拍摄,种类有动作、剧情、恐怖、喜剧与动画,且由“高手”指点。《红绿灯》的指点电影人是好莱坞动画师Daniel Jeannette(丹尼尔珍妮特),作品包括2006年动画电影《快乐脚》(Happy Feet)等。洪清盛透露对方给予他很实用的建议,“包括短时间内如何制作动画、剪辑片子等。”

本地电影人黄俊翔为这个新设立的“电影促进计划”(Film Facilitation Programme)寻找“指点电影人”,他对本报透露,找了五名电影人,包括丹尼尔珍妮特在内的四人是海外电影人,一个是本地人,“希望可以激发本地电影往不同的种类去开拓。”他说这些电影人工作忙碌,疫情时刻抽出时间来指点洪清盛等五人。

可在本月底前提交作品

“全国青年影片奖”今年2月已开放让大家报名参加短片竞赛,黄俊翔呼吁爱拍短片的读者,可在本月底前提交短片作品,详情可透过scape.sg/nyfa.查询。《红绿灯》等短片会从本月29日起,每月一部,在每月最后一个星期四,陆续在黄金戏院线上平台Projector Plus放映。

黄俊翔与本地动画导演曾源培联导的动画短片《一块肉》(Piece of Meat)曾入选康城影展导演双周单元,他也将与邱金海的儿子邱昭玮联导电影《太平洋的囚徒》(Prisoners Of The Pacific),他透露《太》在筹备中,会物色日本、澳大利亚和本地等演员,“剧本还在处理中。”