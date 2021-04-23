《红星大奖》 “可预见”的实至名归

（本地讯）本期《优1周》封面人物是刚出炉的《红星大奖》视后郑惠玉。自称什么“马”都不是的郑惠玉，爆冷蝉联视后宝座，正如她所说的：七位入选者各有千秋。郑惠玉当然也不差，毕竟剪辑片段和评审口味都会影响最终赛果。

颁奖典礼结束后，郑惠玉跟朋友相约吃夜宵，回到家家人都睡了，但孩子之前已发了祝贺短信，隔天放学回家则好奇说要看奖座。更多有关《红星大奖》的精彩访问，请看本周的封面报道。

其他精彩内容有：七韩剧女神强势回归和第93届奥斯卡预测话题，中国选秀节目《乘风破浪的姐姐2》和郭晋安为儿子转校求好新闻，介绍中国游轮电视剧《海洋之城》和刘在锡新综艺节目“Come Back Home”，邀请皮肤专家与大家分享防晒迷思，“趴趴离岛逍遥游”系列带大家到南部三岛屿徒步游，旅游则是去一趟日本鸟取县感受“雪之呼吸”。

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