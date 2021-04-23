“为何要跟着我？” 钟镇涛感谢嫩妻不离不弃

（综合讯）港星阿B钟镇涛当年陷人生低谷，不仅跟前妻章小蕙离婚，又因欠债两亿港元（约3426万新元）破产，但这段期间他结识了小他20岁的范姜素贞，女方不仅不离不弃，还相当有智慧地帮钟镇涛打理财务，最终扭转破产局面。近日，钟镇涛突发长文感谢爱妻，也首度披露两人的感情故事。

范姜素贞最近受邀上湖南卫视节目《妈妈你真好看》，据悉原本电视台是邀请阿B和女儿上节目，开拍前夕临时换邀请范姜素贞，让钟镇涛颇为担心，“范范在文艺界虽然已经很有经验，但演出幕前却完全是另外一回事，对她来说是很大的挑战。经过慎重考虑之后，我决定鼓励她参加。”最后隔空为太太加油打气。

上周钟镇涛发文跟大众介绍妻子，透露范姜素贞25岁时，刚从法国念书毕业回来，遇到了破产的自己，“她在完全不求回报的情况下，全心全意留在我身边，以一当十的姿态帮助我，除了生活细碎，工作上的大小安排，还照顾着我一对当时还年幼的孩子。”

钟镇涛说，当年范姜素贞的年纪跟现在他大女儿钟嘉晴的年纪差不多，都是20多岁最年轻貌美的年纪，身边应该也不乏追求者，钟镇涛问：“为什么就是要跟着我？我绝不相信‘靓仔’能驾驭一切，哈哈哈！”拐弯夸自己应该不只长得帅，内心应该也有让妻子着迷的部分。

2014年钟镇涛和范姜素贞在峇厘岛举行婚礼，正式给妻子名分，更期许10年还能再办一次庆祝派对，“请回同样的一群好友，再去玩一次……真不知会是什么情况！”