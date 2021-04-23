送10对张艺谋新作 《悬崖之上》首映戏票 订户 来自 / 联合早报 文 / 李亦筠 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 《悬崖之上》讲述特工的秘密行动，由秦海璐主演。（嘉华提供） 字体大小: 小 中 大 中国大陆名导演张艺谋的新电影《悬崖之上》向无名英雄致敬，刻画上世纪30年代，四名曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。以张译为首的乌特拉小队掉入敌人布下的陷阱，前有特务围追堵截，后有叛徒变节反水，风雪笼罩下的哈尔滨遍布杀机。乌特拉小队兵分几路各遇险境，张译被敌人按住头撞碎玻璃，身负重伤头破血流；秦海璐、朱亚文与敌人上演开车追逐戏。其他特工也性命受到威胁，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 送票 《悬崖之上》 张艺谋 流量偶像李易峰、陈星旭 演火箭军并肩作战 观众大声说