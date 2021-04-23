送10对张艺谋新作 《悬崖之上》首映戏票

订户

来自 / 联合早报

文 /
李亦筠

发布 / 2021年4月23日 5:00 AM

《悬崖之上》讲述特工的秘密行动，由秦海璐主演。（嘉华提供）
《悬崖之上》讲述特工的秘密行动，由秦海璐主演。（嘉华提供）

字体大小:

中国大陆名导演张艺谋的新电影《悬崖之上》向无名英雄致敬，刻画上世纪30年代，四名曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。以张译为首的乌特拉小队掉入敌人布下的陷阱，前有特务围追堵截，后有叛徒变节反水，风雪笼罩下的哈尔滨遍布杀机。乌特拉小队兵分几路各遇险境，张译被敌人按住头撞碎玻璃，身负重伤头破血流；秦海璐、朱亚文与敌人上演开车追逐戏。其他特工也性命受到威胁，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容