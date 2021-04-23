送10对张艺谋新作 《悬崖之上》首映戏票

中国大陆名导演张艺谋的新电影《悬崖之上》向无名英雄致敬，刻画上世纪30年代，四名曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。以张译为首的乌特拉小队掉入敌人布下的陷阱，前有特务围追堵截，后有叛徒变节反水，风雪笼罩下的哈尔滨遍布杀机。乌特拉小队兵分几路各遇险境，张译被敌人按住头撞碎玻璃，身负重伤头破血流；秦海璐、朱亚文与敌人上演开车追逐戏。其他特工也性命受到威胁，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。

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