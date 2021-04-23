回应《红星》爆冷蝉联视后 郑惠玉：我也曾陪跑过

阿姐郑惠玉爆冷蝉联红星大奖最佳女主角，引发媒体质疑太受新传媒力捧，她淡然回应，过往自己即使是最佳女主角热门候选人，最后也是陪跑者。

在18日落幕的红星大奖颁奖礼上，自称什么“马”都不是的郑惠玉爆冷蝉联视后宝座。随后媒体质疑她连续四届赢三，有失公信力。郑惠玉受访表示，能入围就是一种肯定，而自己也曾经是陪跑者，即使是当年的大热门人选。言外之意，拿奖也不意外。

阿姐认为，对于奖项，应抱平常心，“能拿奖当然是bonus（额外奖励），如果当天没有得到，也不会太失落。”

她向《新明日报》记者分析自己得奖的可能原因。“其他6位入围者作品肯定非常精彩，大家都使出了浑身解数去诠释她们的角色。不过我在《单翼天使》中的角色，我本身很满意诠释的过程。”

她也透露，红星大奖的评委有些在海外，不一定认识本地艺人，“《单翼天使》呈现的精华片段，包含了这个角色的多种状态，情感的、搞笑的、有趣味的等等，可能我的片段获得了评委的青睐吧，所以获得这个奖项，我非常高兴。”

进军海外 期待不一样的挑战

新传媒早前宣布进军海外艺人名单，郑惠玉榜上有名，但也受到媒体质疑年龄偏大，英语没有优势。

她回应说，英语不是自己的母语，但任何具有挑战性的工作都值得尝试。“有机会的话，这种尝试何尝不是一件好事。”

她认为到海外工作，和在本地工作是完全不一样的挑战。除了语言，还有不熟悉环境，所以有很多方面都需要去调适，“但我觉得会是一件很好玩的事情，可以脱离舒适圈，到另一个环境做不同的尝试，值得期待。”

郑惠玉也透露，自己不挑角色，从当年懵懵懂懂入行，到后来慢慢摸索演戏，现在则完全享受拍戏，这种工作就是一种幸福。“每一个阶段，你的年龄层演绎的感觉是不一样的，即使是重新演绎同一个角色，人生历练会让你演得很不一样。”