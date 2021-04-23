动力火车“卸包袱” 惊觉自己很搞笑

动力火车疫情期间发掘了什么？原来他们可以这么搞笑！

台湾摇滚天团动力火车阔别五年发行新专辑《都是因为爱》，昨天（4月22日）在台北举行记者会，之后接受本地媒体视讯访问，两人卸下舞台上酷酷的形象，展现幽默的一面。

疫情期间，许多艺人发掘了新的兴趣，例如下厨、运动，动力火车也做了一些新尝试，包括推出一系列“动力in the house”YouTube节目，分享在家玩的游戏，两人互动相当爆笑。后来宣传《跳上车子离开伤心的台北》和《永远不回头》两首单曲时，他们也上了一些YouTube节目，与主持人玩游戏，令人捧腹大笑。

尤秋兴：平台多限制少 以前装得酷现在就露馅

昨天的访问，《联合晚报》记者告诉动力火车，没想到舞台上总是很酷的两人，原来这么搞笑，尤秋兴附和说：“我也发现原来我可以这么搞笑。”他接着说：“我觉得是因为现在的平台很多，限制则越来越少，而讲话不用那么严肃，很多本性就露馅，像以前装得很酷，现在就露馅啦！”

所以他们的酷是装出来的？尤秋兴直认：“当然是装出来的啊！人哪里可以那么酷啊！”

动力火车坦言随着年纪越来越大，很多事情不再看得那么严肃；以前太在意形象，后来发现原来可以这么自然地跟大家互动。所以现在没有包袱了？尤秋兴笑说：“年纪大了，没有偶像包袱了，虽然还是很帅啦！”

颜志琳担心歌迷 以后只想听笑话

两人的幽默深受歌迷喜爱，但他们强调，动力火车主要的工作还是唱歌，不过不介意演出时说一些好笑的话，让歌迷不只得到音乐上的感动，也可以听到“两个大叔胡说八道”，酸甜苦辣各种滋味都有。

不过，颜志琳也担心：“以后大家来看我们的演唱会，会不会不想听我们唱歌，只想听我们讲笑话？”

说到演唱会，动力火车将于7月24、25日，在台北流行音乐中心展开两场“都是因为爱世界巡回演唱会”。他们曾透露自己歌曲的歌词都很长，常在演出时忘词，相隔三年再办大型演唱会，两人誓言会背好歌词，但仍为自己留后路：“届时提词机还是不能少！”

阔别5年再发片 笑言“不用一直唱旧歌”

阔别五年再发片，动力火车笑言“终于有新歌，不用一直唱旧歌了”。

他们介绍这次的歌曲比以往更悲伤，抒情歌曲占大部分。尤秋兴说：“我们人生历练多了，所以现在唱情歌，感情比较容易唱出来；以前年轻的时候比较血气方刚，现在比较内敛。”

公司给他们一个封号“悲歌天团”，颜志琳打趣说：“大家常说听动力火车的歌会哭到不行，最近水库缺水，听我们的歌正好。”

忆初到台北被骗

专辑首波主打歌是《我很好骗》，动力火车忆起曾经被骗的经历，当年他们初到台北，找房子时仲介说有一个单位有电视、冰箱、家具，又不贵，两人后来发现这些东西都是坏的，被骗了2000台币（95新元）介绍费。尤秋兴说：“那时候2000台币对我们来说是很多的。”