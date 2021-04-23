别爱我没结果 《创4》学员利路修不想成团出道

选秀是残酷的，很多年轻人奋斗多年，只为了在舞台上一展风采，夺得出道位。不过，有一位选手却非要反其道而行之，逃离竞争，他就是利路修。

中国综艺节目《创造营2021》让俄罗斯选手利路修（Lelush）爆红，独一无二的他可谓是开创了选秀史上的先例，成为唯一一个心心念念想要回家、不想要顺利成团出道的选秀选手。

利路修的梦想并不是成为男团。（视频截图）

你或许会怀疑这一切是否是利路修为博眼球而安排好的“人设”？因为既然他无意成团，为何还主动报名参加选秀节目？原来，利路修是被《创4》的节目导播“骗”进来的。

参赛是场“美丽的误会”

天王星娱乐的创办人Ivan王友良因为疫情的关系无法陪伴旗下日本艺人羽生田挙武（Amu）和喜内优心（Yuji）参加《创造营2021》，于是便拜托朋友利路修照顾两位选手，并教他们中文、充当翻译。

不过由于外形帅气高冷，他便被工作人员相中力邀参加节目。虽然利老师接连拒绝了这项提议，但经过劝说又“觉得有机会得到新的生活经验”，最后还是答应了邀请，成为了学员。

利路修在听到自己顺位排名第10时，并不开心，并称相信创始人们有分寸感。（视频截图）

从未像其他练习生一样受过专业唱跳训练的利路修，在体验了学员辛苦的生活后便萌生退意，无奈谣言传他无法支付巨额违约金而只能继续参赛，期望着自己终将被淘汰。

然而事与愿违，利老师的颓废态度与特立独行却因此收获了一大批“唱反调”的粉丝，每每为他撑腰投票，因此一路“披荆斩棘”杀到总决赛。

利路修上周进入前11成团位后，显得并不开心，并称相信创始人们（集资投票的粉丝）是有分寸感的人，言外之意是希望粉丝停止投票。他在采访中说，他想要23名，因为他的生日在23日。

利路修在采访中说他想要23名，因为他的生日在23日。（视频截图）

上周日（18日），利路修后援会发文，称将尊重利路修不愿成团的意愿，关闭集资，也不再组织打投，已筹集的资金将在决赛前全部用完。

利路修粉丝后援会尊重利路修的决定，停止打投。（社交媒体截图）

不想营业的“梗王”利路修凭什么火？

选秀节目的选手大多都是靠实力打天下，唱歌、跳舞、说唱样样精通。有一部分则靠性格和“人设”博关注。凭什么利路修既没实力，节目中接受采访时又惜字如金，从不好好“营业”，却能红出一片天？

利路修虽然不愿成团，但是为了不拖团队的后退，为了别人成团的梦想，他依旧认真对待每一次练习，公演舞台也从没失误过。

利路修为了尊重队友们，依旧努力在三天内完成“Therefore I am”的舞蹈练习。（视频截图）

利路修也经常为其他选手打call。在第二次公演中，利路修表演完“Therefore I am”后，说希望大家为他的队友们撑腰，引来全场爆笑。

利路修在表演完“Therefore I am”，说希望大家为他的队友们撑腰，引来全场爆笑。（视频截图）

他不时在节目中爆金句，超有梗，比如“F班意味着自由”“放过我”“别爱我，没结果”等，引人爆笑，很多网友亲切地称他为“梗王”。

利路修在采访中大呼“放过我”。（视频截图）

利路修爆出“别爱我 没结果”的金句。（视频截图）

其他选手在节目的镜头扫过时，都很注重表情管理，希望能给观众带来深刻印象。可轮到利路修时，他却满脸写着“生无可恋”。

利路修在镜头扫过时满脸写着“生无可恋”。（视频截图）

利路修得知自己第29名的名次时，满脸写着“不开心”“烦躁”，因为不能回家。

利路修得知自己排名第29时，摆出一副烦躁的表情。（视频截图）

就是这样时刻想要回家的利路修，却火得一塌糊涂。他在一个3月新人商业价值榜中挤进前10，活跃粉丝数更达43764。

利路修在3月新人商业价值榜中排名第7位。（艾漫中国娱乐指数社交媒体）

利路修在艺人活跃粉丝榜中排名16。（艾漫中国娱乐指数社交媒体）

利路修认为F班就意味着自由，可以回家了。（视频截图）

利路修为什么火？风向变了？

当几乎所有选手挤破头都要争寥寥无几的出道位，喊着“我要拿第一名”“我要做C位”，利路修却逆风而行，在无数压力和诱惑下，只想要逃离竞争，向往轻松自由的生活。

利路修经常流露出想要下班的心情。除了“想要”回家、“F班意味着自由”外，利路修更直白地讲出“下班”这个词。在《快乐大本营》的自我介绍环节中，利路修说他的关键词是“下班”。在小伙伴拉他去准备化妆和直播时，他叹道“我想下班”。

利路修在快乐大本营的自我介绍环节中称，关键词是“下班”。（视频截图）

利路修在被小伙伴拉去直播时感叹，“我想下班”。（视频截图）

利路修说出了公众的心声，不少网友表示“这就是我上班的样子”。

从2018年的《创造101》，到如今的《创造营2021》，选秀节目层出不穷，选秀选手也更新换代。与此同时，大众追捧的选手人设似乎也在变化。

大众几年前喜欢率真耿直的农村女孩杨超越最终逆袭成为偶像的故事。如今，随着“社畜”“打工人”等热词诞生，很多人都面临巨大的生活压力，他们更偏爱崇尚自由的利路修。

“物以稀为贵”，利路修能在竞争的洪流中出圈，其实也在情理之中。

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