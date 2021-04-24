只要歌迷还想听 动力火车会唱到70岁

台湾摇滚天团动力火车时隔五年发行新专辑《都是因为爱》，前天在台北举行记者会，之后接受本地媒体视讯访问。

今年是动力火车出道24年，谈及在音乐路上坚持下去的动力，尤秋兴说：“第一，我喜欢音乐；第二，是歌迷的支持。曾经有人问我们可以唱到几岁，70岁？我回答可以，前提是有歌迷朋友喜欢听我们唱歌。”颜志琳附和说：“歌迷朋友的支持是最大的动力，就想要回馈他们。”

动力火车介绍这次的歌曲比以往更悲伤，抒情歌曲占大部分。尤秋兴解释：“人生历练多了，现在唱情歌，感情比较容易唱出来；以前年轻时血气方刚，现在比较内敛。”

公司给他们一个封号“悲歌天团”，颜志琳打趣说：“大家常说听动力火车的歌会哭到不行，最近水库缺水，听我们的歌正好。”

专辑也不尽是让人听了想哭的歌曲，尤秋兴在记者会上介绍由他填词的《二月》是他的“求婚歌”，并说：“这是好的结果，我和老婆过着起起伏伏的生活。”起起伏伏？颜志琳和主持人阿娟傻眼，尤秋兴即澄清是“幸幸福福的生活”，一时口误，让大家笑翻。

已没偶像包袱

上YouTube节目自在

谈起音乐，动力火车显得感性，但两人其实有搞笑的一面。去年冠病疫情期间没有工作，他们做了一些新尝试，包括推出一系列“动力in the house”YouTube节目，分享在家玩的游戏，互动相当爆笑。后来宣传《跳上车子离开伤心的台北》和《永远不回头》两首单曲时，他们上一些YouTube节目与主持人玩游戏，“笑”果连连。

《联合早报》记者告诉动力火车，没想到舞台上总是很酷的两人，原来这么搞笑，尤秋兴笑说：“我也发现原来我可以这么搞笑。”他接着说：“我觉得是因为现在平台很多，限制则越来越少，而讲话不用那么严肃，很多本性就露馅啦！”

动力火车坦言其实是随着年纪越来越大，很多事情不再看得那么严肃；以前太在意形象，后来发现原来可以这么自然地跟大家互动。所以现在没有包袱了？尤秋兴笑言：“年纪大了，没有偶像包袱了，虽然还是很帅啦！”

YouTube节目成了现在宣传的重要管道之一，颜志琳坦承开始会不习惯。“以前只有电视和电台，现在有YouTube、面簿，多数是很轻松地聊天，我们又喜欢开玩笑，就慢慢地适应了。而且现在年轻人很少看电视，都在看YouTube，上这些节目可以让年轻人认识我们，是好的。”

7月开唱“留后路”

动力火车今年火力全开，不仅发新专辑，也将于7月24、25日，在台北流行音乐中心展开一连两场“都是因为爱”世界巡回演唱会。他们曾透露自己歌曲的歌词都很长，常在演出时因为太投入而忘词，相隔三年再办大型演唱会，两人誓言会尽力背好歌词，但仍为自己留后路，“届时提词机还是不能少！”

谈到疫情对工作和生活的影响，颜志琳说：“真的影响很大，海外的歌迷朋友都无法看到我们的演出。希望疫情赶快过去，可以去新加坡跟大家见面。但也因为疫情，跟家人相处的时间多了。”

尤秋兴很喜欢颜志琳的两个小孩，常约颜志琳一家人吃饭。结婚两年的尤秋兴，计划何时当爸爸？他说：“我喜欢小孩，也希望自己有小孩，就顺其自然，可能速度比较慢一点，我会尽力啦！”