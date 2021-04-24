华族戏曲博物馆 举办张艺谋《一秒钟》赏析会

华族戏曲博物馆5月1日（星期六）下午3时将有电影《一秒钟》赏析会。《一秒钟》是张艺谋去年所导的电影，由张译与刘浩存演出，讲述没赶上电影场次的张九声与刘闺女因一场电影结下了不解之缘的故事。故事灵感来自于张艺谋导演早期经历，是其一贯对文化展开追忆和寻根的风格。

《一秒钟》电影赏析会由新加坡合田影视制作私人有限公司艺术总监卞会宾主讲，卞会宾对《联合早报》说，《一秒钟》凸显出张艺谋导演对电影操控的熟练程度，“好的导演最擅长的就是以点带面，‘一叶现秋风’似的呈现大时代，张导做到了。”

他认为影片中的放映员“范电影”是很精彩的角色，是文革时代“体制内”的象征符号，“在文革‘权大于天’的中国，小地方体制内的人就是‘政府人’。在两个月才能轮到播放一次电影的小镇，看电影是全镇人的‘精神奢侈’。在老百姓眼里放映员‘范电影’自然就是最神圣的‘领导’。‘范电影’随时提防被人排挤的情节，也把政府人之间的尔虞我诈表现得淋漓尽致。”范电影由演员范伟演出。

《一秒钟》电影赏析会在华族戏曲博物馆（100 Jalan Sultan #01-27 S199001）举办，入场免费，但因疫情只限20人，读者可拨打电话97506666查询。