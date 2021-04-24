才说“和平离婚” 赵丽颖删光冯绍峰贴文

（中国讯）中国艺人夫妻冯绍峰和赵丽颖昨早10时多透过各自的工作室发布声明，两人已决定和平分手结束婚姻关系，并已于近日办理相关手续，未来将共同抚养孩子。消息一出，震撼娱乐圈，声明中透露两人因工作关系聚少离多，所以选择回归朋友关系。

稍晚，冯绍峰在微博发文透露离婚心声，“日子很长，过去很好，愿未来更好”，并tag赵丽颖。不过有网友发现，赵丽颖已火速删光过去所有与冯绍峰有关贴文，反观冯绍峰却还没有删掉，两人的真实关系再次引发外界揣测。

今年1月已传婚变

其实早在今年1月两人已传婚变，甚至还有孩子不是男方的传闻，让两人气得发声明驳斥，并称对网民的恶劣行为绝不姑息。如今离婚，双方希望外界不要多做猜测，以免给双方及其家人带来二次伤害，并说后续若又有网民恶意捏造或传播谣言，会保留法律追诉权。

冯绍峰因为拍戏曾和杨幂、倪妮、林允等多名女演员传出绯闻，2016年和赵丽颖在电影《西游记之女儿国》结缘，期间被拍到戏外举止亲密。后来赵丽颖在受访时，被问及用动物形容三个男艺人，她说林更新是狗，吴亦凡是愤怒的小鸟，冯绍峰则是白马王子，露出端倪。

隔年合作古装剧《知否知否应是绿肥红瘦》，恋情传闻更是愈演愈烈，赵丽颖还被狗仔拍到在冯绍峰家过夜。同年10月，冯绍峰更从北京飞到横店为赵丽颖庆生，在当时被拍到的画面里，可以看到冯绍峰被赵丽颖挽着胳膊，非常亲密。2018年10月16日，两人在女方31岁生日当天晒出结婚证和登记照，正式公布结婚喜讯，时间也选在10点07分，因为男方生日是10月7日。隔年3月8日，冯绍峰发文宣布赵丽颖产下一子。

冯绍峰和赵丽颖从相恋、结婚到得子，都非常低调，但后来离婚传闻不断，冯绍峰还曾被爆出轨成都女网红，闹得沸沸扬扬，但冯绍峰很快就发声明澄清，并发布律师声明表示将追究造谣者的相关法律责任，此事才算告一段落。