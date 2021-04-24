“洪七公”是经典 刘丹最享受演“冯敬尧”

从影数十年，演过上百个角色，香港资深艺人认为“洪七公”最经典，而演“冯敬尧”最享受。

刘丹（丹爷）上星期天出席《红星大奖2021》并担任线上颁奖嘉宾，会后接受《新明日报》音频访问，侃侃而谈演戏心得及一家五口的幸福生活，尤其聊及孙女“小糯米”，更流露出幸福的语气。

刘丹70年代入行，最初除了当演员之外，也兼任配音及导配工作，是著名的配音员，1977年他加入香港无线电视，数十年来拍过无数的剧集，更演过上百个角色，其中好人坏人，甚至搞笑人物皆有，但最叫观众留下深刻印象的有《射雕英雄传》和《神雕侠侣》的洪七公”、《上海滩》的冯敬尧、《真情》里的“叉烧炳”、《爱回家》中的马虎，及近日《爱回家之爱心速递》的熊树根。

不过，在众多角色当中，刘丹说，他最喜欢“洪七公”和“冯敬尧”。

“我一共演了三次的‘洪七公’，虽然很多人演过，但粉丝们反映他们比较喜欢看我演的‘洪七公’，或许是先入为主的关系，又可能是我演的次数比较多，让人家一提及‘洪七公’就会想到我。”

除了洪七公之外，刘丹也说自己本身也很喜欢《上海滩》的冯敬尧，“冯敬尧那个角色个性是介于好人与坏人之间，在那个年代，他不算是一个真正的坏人，而是被环境所逼，所以我在戏里没有刻意演得凶神恶煞，露出狰狞的脸孔，在演出这个角色的过程中，我其实很享受。”

那丹爷比较喜欢演好人抑或是坏人？

丹爷答道：“我没有特别喜欢演好人或坏人，主要是戏里的角色，有没有得让我发挥，若有得发挥，无论是好人或坏人我都无所谓。”

丹爷也补充说：“只要把编剧塑造出来的角色，细心揣摩，然后将他演活，让观众喜欢，我也就感到很高兴了！”

小孙女是自己的剧迷

小孙女是刘丹的剧迷，丹爷不会为她而不接坏人角色。

刘丹和太太、女儿、儿子刘恺威与小孙女“小糯米”三代同堂，家人之间的关系和睦共处，生活开心美满。

丹爷曾经在接受香港媒体访问时透露小孙女“小糯米”是自己的剧迷，记者问他既然如此，为免影响小孙女，丹爷是否考虑不再演坏人？

他笑着回答：“不会，但是会陪她看，并像她解释和她分析角色，不能因为她有好是角色而不去演。”

观众肯定就是得奖

今年年初香港无线电视的年度《万千星辉贺颁奖典礼2020》，刘丹在《爱回家之开心速递》中演的“熊树根”被视为是夺“视帝”的黑马，可是，最终视帝落在王浩信手上。

记者旧事重提，丹爷说自己不感觉失望，“其实走在街上，有人告诉我爱看我演戏，那是对我的肯定，而这种肯定就等于已经得到奖项了，我很满足。”