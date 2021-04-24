与冯绍峰离婚前访谈曝光 赵丽颖早已暗示要离婚

（综合讯）33岁赵丽颖与冯绍峰突然共同宣布离婚，赵丽颖不久前接受时尚杂志的专访也被翻出，文中她谈及对爱情的体悟，更让不少网友恍然大悟，讶异原来赵丽颖已经说得很明显了。

根据中国媒体报道，赵丽颖本月曾接受时尚杂志访谈，访问中她侃侃而谈对爱情的体悟，她受访时先从手机翻出一段话逐字逐句念出：“他有能力一个人在这个世界上生活，他一个人就可以跟世界建立起关系。通过自己的劳动，通过自己的专业，这样生活本身是富有活力的，只有这样的人才能辐射出去温暖，才有能力给别人一种信心和快乐。不是说我是一个匮乏的人，我是一个焦虑的人，对方就变成一个资源，就变成一个工具。”

她接着表示，爱情同样有这种误区，很多人觉得过得很孤独、焦虑，生活里有很多困难，觉得能够找一个人弥补、帮助我，在一起好像就能得到宽慰。赵丽颖觉得这个角度很片面，因为爱情本来就是两个人的感情，“所以在爱情中我们要把自己心态调整好然后再去生活，不要过分依附任何一方情感，要有能力做自己的事情，做自己的决定，我们要能够独立思考自己的人生。”

网友读了上述这段话，更认为冯绍峰和赵丽颖一开始奉子成婚，导致赵丽颖在家庭和事业中，还是选择了事业，对于两人的离婚，网友留言“支持小赵搞事业，不要恋爱脑”、“不要妄想通过男朋友、老公来解除自己痛苦，说不定他们不能带来快乐幸福，还会带来更多痛苦”，似乎都在力挺赵丽颖。

另，有网友爆料，赵丽颖与冯绍峰和平分手不到一天，就已火速将微博上有关冯绍峰的只字片语删光光。

赵丽颖今年初现身微博之夜红毯，对比唐嫣（右图）脸上幸福笑容，更显憔悴。（网络）

样子憔悴 婚后不开心？

除了杂志访问被翻，也有网友曝光今年初赵丽颖现身《微博之夜》红地毯接受访问片段，影片中见她整个人明显憔悴，过程中更是强颜欢笑，连红毯主持人也看出她的不对劲，关心询问：“开工了是不是最近有点累？怎么感觉有点疲惫？”

随后，网友对照与赵丽颖同台嫁给了罗晋的唐嫣，唐嫣脸上流露出的幸福笑容，也让网友断定赵丽颖婚后真的很不开心。

与陈晓陈年绯闻再被挑起

冯绍峰与赵丽颖离婚消息曝光，中国男星陈晓的网络马上被灌爆。

赵丽颖与陈晓2013年因为演出电视剧《陆贞传奇》双双走红，不仅观众敲碗希望郎才女貌的CP在一起，戏外两人也真的传出绯闻。不过后来陈晓因拍摄电视剧《神鵰侠侣》邂逅生命中的最爱陈妍希，两人至今结婚5年，感情甜蜜更胜从前。

而今赵丽颖离婚，与陈晓这段陈年绯闻再被挑起，陈晓的微博更是被大批中国网民留言灌爆，甚至鼓吹他离婚，“可以和赵丽颖在一起了”、“赶紧离婚娶赵丽颖吧，支持你”，也有不少网友看后傻眼，直呼陈晓太惨了。