江宏杰申请离婚 福原爱回应感谢

（台湾讯）江宏杰昨天（4月23日）传出正式申请离婚，经纪公司华研国际证实，江宏杰已聘请律师处理后续问题，盼外界能给予二人空间，平静处理。

福原爱则透过日本事务所首度回应：“谢谢江先生提供一个协议的场合，对于孩子们我想要选择最好的方式，请大家继续温暖的守护我们。”

据悉，福原爱于2021年1月初已经提出离婚，外传以视讯方式告知江宏杰，令对方心情大受打击。她原本打算逐渐将活动据点改回日本，也开设个人公司，不过3月初被日媒拍到和高帅男共游横滨，引发不伦疑云，加上男方已婚身分被挖出，日本的工作也全数喊卡，现况陷入窘境。然而，她对离婚仍维持原本决定，男方态度也有变化，双方正式为两个孩子抚养权展开诉讼。

消息传出后，日本网友反应热烈，很多都支持江宏杰做法，并表示对小爱感到失望。不少人觉得福原爱不该外遇，但也认为跨国婚姻要离婚，会有很大的困难。

有人批评小爱：“外遇没有灰色地带”“对先生不满，就可以外遇？”、“尽管在桌球的训练中受到严格的养育，但作为女性的素质却很低”等。

另外，有网民纳闷“不是福原爱想分手吗？怎么是江宏杰提出离婚？”也有质疑，“福原爱若想要小孩，为什么不把小孩从台湾带回来？考虑到孩子的环境，给孩子熟悉并有益的环境，我认为孩子适合跟着爸爸。”

律师：福原爱不利争养孩子

离婚案受外界关注的是，两人如何处理两名小孩的监护权问题。专攻处理台日离婚官司的日本律师黒田健二，认为福原爱现阶段的状况，对她争监护权相当不利。现在福原爱住在日本，不在小孩身边照顾，若之前媒体拍到的不伦事实被法院承认的话，就会做出对福原爱不利的判决，因此江宏杰很有可能获判两名小孩的监护权。