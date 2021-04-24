媒体预测：已故“黑豹”有望获封奥斯卡影帝

（综合讯）第93届奥斯卡颁奖礼将于周一（4月26日）新加坡时间早上举行，《蓝调天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的“黑豹”查德维克博斯曼（Chadwick Boseman）和《父亲》（The Father）的83岁老牌男星安东尼贺金斯（Anthony Hopkins）将是大竞争，大部份外媒预测已故的博斯曼最有机会封帝。

博斯曼去年8月因大肠癌离世，他于前年夏天拍下遗作《蓝调天后》，饰演身怀抱负的年轻小号手。他率先在金球奖等指标性颁奖礼上获得影帝殊荣。贺金斯第五次获得奥斯卡提名，虽已在多个影评人颁奖礼上封帝，但传媒指贺金斯今年会因博斯曼逝世而失去获奖机会，更指如果贺金斯得奖，可能会引发网民联署抗议。

赵婷导演的《游牧人生》刚在“独立精神电影奖”拿下最佳影片和导演等4大奖，被看好有望在奥斯卡再下一城。各重要项目看似态势大致底定，唯独最佳女主角还情势浑沌，5位入围者包括《游牧人生》的法兰西丝麦多曼（Frances McDormand）都拿过前哨战的后冠，谁能夺下小金人，依旧人人有机会却都没有十拿九稳的把握。

女配角《米纳里》的韩国资深女星尹汝贞，于美国时间22日举行的第36届美国独立精神奖上，再撼赢一众好莱坞明星获得最佳女配角奖，距离在奥斯卡获奖又迈进了一步。