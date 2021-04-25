白头山：火山浩劫 Ashfall

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.15

韩国灾难大片。讲述白头山无预警喷发，地震学家姜奉莱（马东石饰）知道如何阻止更大规模的灾难，韩国特务赵仁昌（河正宇饰）寻求朝鲜军官李准平（李炳宪饰）的协助，携手阻止毁灭朝鲜半岛的灾难。

小龙万迪

8频道 早上10.30

埃尔学校是充满欢乐智慧、神奇瑰丽的魔法学校，这里传授知识，鼓励探索，激发创造，是全世界孩子向往的地方。学校突然出现了一只奇怪的小龙，给小伙伴的学校生活增加许多奇妙有趣的意外。

天赐的声音（首播）

Ｕ频道 晚上7.00

浙江卫视推出的音乐励志节目，每期六组音乐人成组合唱，胜出者可和常驻音乐合伙人合作，参与推荐金曲争夺战。第一季由胡海泉、陈欢担任声音推荐人，王力宏、苏有朋、胡彦斌、张韶涵担任常驻音乐合伙人。

双子杀手 Gemini Man

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

主演：Will Smith、Mary Elizabeth Winstead、Clive Owen、Benedict Wong。退休杀手亨利布洛根因听到国家机密被追杀。新杀手阴魂不散，令亨利惊讶的是追杀者竟是年轻25岁的另一个自己……

超级名模2 Zoolander 2

Fox Movies（星和Ch622，新电信Ch414） 晚上9.00

故事发生在《超级名模》第一部的10年后，背景换到罗马，讲述名模Zoolander（Ben Stiller饰）和Hansel（Owen Wilson饰）已经被人遗忘，他们重新奋斗，上演一段搞笑之旅。