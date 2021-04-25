宣布离婚第二天瞎传出轨家暴 冯绍峰急喊冤

（综合讯）与赵丽颖宣布离婚第二天，冯绍峰瞎传出轨、家暴，昨天（4月24日）急发声明喊冤。

33岁中国女星赵丽颖与大9岁的冯绍峰，2016年因拍摄电影《西游记女儿国》结缘，2018年高调展示结婚证，翌年3月8日冯绍峰宣布老婆生下儿子“想想”，一家三口十分幸福。但两人上周五突然分别透过工作室发表离婚声明，表示已决定“和平分手”回归当朋友，且近日已办离婚手续，未来将共同抚养陪伴儿子成长，消息震撼娱乐圈。

婚变消息曝光后，赵丽颖隔天突然把微博上关于冯绍峰的贴文全删光，让外界更好奇两人婚姻破裂原因，有网友煞有其事提及冯绍峰家暴、出轨偷吃及小三怀孕等流言。面对谣言满天飞，冯绍峰昨天透过北京星权律师事务所发表声明，澄清网上关于家暴、出轨等传言都是不实信息，要求立即删撤文章，并表示律师事务所已完成取证工作，不排除提告。

冯绍峰和赵丽颖的财产分配也成为众人关注焦点。冯绍峰曾被陆媒报道其家族为大陆纺织业巨头，父亲的纺织业务遍布沿海，身家近10亿人民币（约2亿新元）；虽然冯绍峰不只一次澄清自己非富二代，而是出身一般家庭，但当年他跟赵丽颖相恋的消息曝光之后，粉丝仍担心出身河北农村的赵丽颖一旦嫁入豪门，要怎么跟婆婆相处。

事实上，虽然赵丽颖出身与学历不耀眼，但她靠努力成了一线花旦，吸金能力不容小觑，去年在福布斯中国百大名人榜排名第7，收入达1.04亿人民币（约2125万新元）。

另有网民发现，冯绍峰和赵丽颖宣布分讯之后，两人于微博的粉丝人数均有增加，赵丽颖新增粉丝数46万，冯绍峰则“涨粉”29万。

惊动官媒建议 “设结婚冷静期”

娱乐圈近日接连爆出艺人分手消息，中国官媒央视昨天发表题为“比起离婚冷静期，我们是不是更需要结婚冷静期？”的评论文章，指除了“离婚冷静期”外，当局可能更需设立“结婚冷静期”。

文章还形容婚姻犹如冰箱，“坏了不要想着立刻换掉，能修还是修修，更重要的是平时要合理使用，善加保养，方能延长使用寿命”，并指“别把结婚证当作爱情的毕业证，而是当作新生入学的录取通知书，抱着活到老学到老的态度，就算你们聚少离多，有婆媳矛盾、育儿矛盾，柴米油盐琐事缠身，你们都会在婚姻中觅得幸福……所以，单身的没必要恐婚，已婚的也不能懈怠……”

中国近年离婚率居高不下，当局今年1月1日实施的《民法典》明定，夫妻申请离婚须先通过申请、受理、冷静期、审查、登记（发证）的五大步骤，并设“30天离婚冷静期”，申请后30天内任何一方不愿离婚，均可撤回申请。

被传介入冯赵婚姻 《知否》女星喊冤扬言提告

冯绍峰、赵丽颖透过工作室宣布离婚后，又双双以一句“日子很长，过去很好，愿未来更好”，并标注对方账号，承认结束夫妻关系，两人声明中都提及，婚变主因与聚少离多有关，无关网上流言蜚语，也希望网友自重别再造谣，没想到仍有网友乱爆冯绍峰出轨，还点名《知否》中饰演赵丽颖贴身侍女的“小桃”王梓薇、“丹橘”韩烨。据悉，王梓薇第一时间已在抖音澄清没有介入他人婚姻。

不少网友将矛头指向韩烨，因韩烨的微博简介“没有过去，没有未来，我走到哪里，哪里就是现在”，疑似和冯绍峰的离婚声明互相呼应。有网民还瞎爆料称两人有小孩，让赵丽颖火大提离婚。

对此，韩烨前晚半夜喊冤，请大家理智一点，还说如果网民继续造谣，她就会截图走法律程序。“我的介绍从注册微博就是这个，十几年了”。

两人离异与“H&M魔咒”有关？

瑞典时装公司H&M前阵子因拒用新疆棉花引起轩然大波，遭大陆网民扬言抵制，随着曾经代言过该品牌的赵丽颖与冯绍峰宣布离婚，有中国网民传出两人离异与“H&M魔咒”有关，指出过去曾为H&M担任中国新年系列代言的情侣或夫妻均会分手收场，包括2015年的周迅和高圣远、2017年的范冰冰和李晨。