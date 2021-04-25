搭档李一桐拍《骊歌行》 剧中为爱改变自己 许凯赞角色有担当

26岁中国大陆男星许凯搭档李一桐主演的古装轻喜剧《骊歌行》（原名《大唐女儿行》）本月中首播，他饰演长安城有名的富家公子盛楚慕，对李一桐饰演的商贾之女傅柔一见钟情，不学无术的他之后为爱改变自己，并成长成为足智多谋的将军。许凯在接受《联合晚报》电邮访问谈到此次与李一桐的合作时说：“很开心，李一桐也是非常敬业的女演员，和她一起拍戏也会一起探讨，怎么样呈现出来的效果是更好的。这次大家的角色台词都挺多的，我们对词走戏的交流比较多。”

《骊歌行》并非许凯和李一桐首次飙戏，两人2016年参演古装剧《梦回朝歌》，不过据悉对手戏不多，该剧仍在待播中。

倒是在《骊歌行》中，许凯与李一桐的吻戏和亲密戏不少，许凯透露两人在拍吻戏之前都会先沟通：“会尊重女演员，事先沟通一下角色和机位。”

剧中盛楚慕为赢得傅柔的芳心改变自己，学习兵法武艺，由纨绔子弟蜕变成为将军。对于角色的成长，许凯说：“我觉得为了自己爱的人变成更好的自己，很有男人的担当和责任感。”

有别于《延禧攻略》《招摇》，同样由许凯挑大梁的《天舞纪》（2020年播出）和《骊歌行》均以唐代为背景，且都具有轻喜剧元素，两个剧种之间哪个挑战性更大？

许凯说：“每一部剧对我来说都是一次全新挑战，需要全情投入到角色的世界，拍摄过程中也是一直在角色的人生里，想想还觉得挺有意思。”

在意与对象的默契而非年龄

许凯首次搭档杨幂，目前两人在拍摄新剧《爱的二八定律》。

继在《骊歌行》中与大5岁的李一桐谈情后，据悉许凯将与大9岁的杨幂于《八二》中凑对。

至于现实生活中是否能接受姐弟恋？许凯说，生活中对待感情的态度就是看缘分，不会特别在意年龄：“两个人在一起舒服，彼此有默契最重要。还是很在意心灵的契合。”

另一部古装或将播出 许凯不担心“自己打自己”

传许凯与周冬雨去年拍摄的仙侠古装剧《千古玦尘》有望本月底播出，若属实届时将与《骊歌行》“对打”。

对于“自己打自己”，许凯认为两部作品是不一样的角色类型，他说盛楚慕是轻喜的角色，一开始比较纨绔，为了爱慢慢变得强大，一直在成长；他在《千古》中饰演的白玦则带有一些悲情的角色，一心一意爱着一个人，为了爱的人可以不顾一切。他说：“不存在自己打自己啦，还是很期待自己的作品可以跟大家见面。”

不过，据前两天的消息，参演《千古》的男星任豪日前公开评论日本福岛核废水事件而卷入失言风波，或将累《千古》不能如期播出。