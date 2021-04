善济义演筹得近80万 文章压轴演出捐万元

台湾艺人文章演唱经典金曲《故乡的云》《三百六十五里路》《古月照今尘》震撼人心,同时也捐出1万善款。

新加坡善济医社昨晚(4月24日)在首都剧院举行“善济与您光明同行慈善晚会”,两小时的演出共筹得近80万善款,超出预设的50万新元。

昨晚晚会主宾是卫生部高级政务部长许宝琨医生。

巫奇挑战自己演唱《雪落下的声音》。 (徐颖荃摄)

善济医社主席卓顺发感谢社会大众的捐款。 (徐颖荃摄)

两小时的节目以歌唱为主,参与演出的艺人包括台湾歌手文章、本地歌手董姿彥和巫奇,本地音乐制作人林俊杰(Jay Lim),慈善歌王张仰兴,以及本地非凡舞蹈学院Jamila老师和她的团队。司仪是96.3好FM DJ王德明和陈丽仪。

文章是昨晚演出的压轴嘉宾,也把节目推向高潮,除了带来了经典金曲《故乡的云》《三百六十五里路》《古月照今尘》,撼动人心,同时也演唱了王菲的《红豆》,展现了他的功力。

因疫情留在新加坡已有一年三个月的文章说,他自1984年1月4日在本地推出第一张专辑《故乡的云》后,就和新加坡结下了缘分,已经视狮城为第二个故乡,只要新加坡有需要,他都很乐意前来表演。

值得一提的是,文章昨晚除了演出之外,也捐出了1万元,他说:“我希望能抛砖引玉,让所有线上的朋友,大家能够有钱出钱,有力出力,为善事出点绵力。”

巫奇没想过在首都剧院演唱

本地艺人巫奇为善最乐,常在善济医社义演献唱。

巫奇昨晚也参与了演出,并在节目中挑战自己的歌艺,演唱了《你是如此难以忘记》和《雪落下的声音》,唱功稳健的他,将两首歌诠释出另一种不同的风格,令人喝彩。

昨晚的演出在首都剧院举行,也让巫奇感触良多,他说,小时候经常到首都剧院看戏,“我还记得穿着阿兵哥的制服来这里看《The Mission》,却从来没有想过会站在这个场地表演。”

提及善济,他说是在多年前一个演出中认识善济医社主席卓顺发,之后就多次收到该医社的邀请参与慈善演出,“我能有一把不错的声音,是天赐给我,用它来回馈社会确实很有意义。”

董姿彦接受96.3好FM DJ 王德明和陈丽仪的访问。(徐颖荃摄)

爱心大使董姿彦演唱英语歌

善济爱心大使董姿彦先以观众们耳熟能详的《我要你的爱》拉开序幕,接着又呈献了《恋曲1990》,值得一提的是,作为善济慈善大使,为了要reach out 讲英语的病患去善济寻求帮忙,她也特别选唱了《Never Gonna Give You Up 》。

董姿彦曾经为了主持电视节目而到过穷乡僻壤的地区,让她看到世界各地许多在生活中挣扎的人,更容易体会他们的难处,所以她呼吁社会大众有钱出钱,有力出力,伸出援手去帮助需要帮助的人。

本地慈善歌王张仰兴演唱了刘家昌的名曲。 (徐颖荃摄)

慈善歌王张仰兴演唱刘家昌名曲

本地慈善歌王张仰兴演唱两首刘家昌经典,为节目生色不少。

张仰兴是台湾资深艺人刘家昌的徒弟,昨晚的演出中,他特别选唱了刘家昌的《报答》和《我心深处》。

之前,张仰兴作客电台96.3好FM安娜主持的《娜些美好的》节目时透露,为了这场演出,每星期一次腾出3小时和乐队秘密练兵,果然让人惊喜,不但为节目生色不少,同时也带有几分刘家昌的韵味。

昨晚的演出,本地音乐制作人林俊杰(Jay Lim)也献唱了《白月光》和《Never Enough》,本地非凡舞蹈学院也呈献了精彩舞蹈。

演出获得飞凡娱乐制作有限公司、《新明日报》与96.3好FM支持,鹏瑞利集团赞助场地。