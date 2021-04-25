善济义演筹得近80万 文章压轴演出捐万元

台湾艺人文章演唱经典金曲《故乡的云》《三百六十五里路》《古月照今尘》震撼人心，同时也捐出1万善款。

新加坡善济医社昨晚（4月24日）在首都剧院举行“善济与您光明同行慈善晚会”，两小时的演出共筹得近80万善款，超出预设的50万新元。

昨晚晚会主宾是卫生部高级政务部长许宝琨医生。

巫奇挑战自己演唱《雪落下的声音》。 （徐颖荃摄）

善济医社主席卓顺发感谢社会大众的捐款。 （徐颖荃摄）

两小时的节目以歌唱为主，参与演出的艺人包括台湾歌手文章、本地歌手董姿彥和巫奇，本地音乐制作人林俊杰（Jay Lim），慈善歌王张仰兴，以及本地非凡舞蹈学院Jamila老师和她的团队。司仪是96.3好FM DJ王德明和陈丽仪。

文章是昨晚演出的压轴嘉宾，也把节目推向高潮，除了带来了经典金曲《故乡的云》《三百六十五里路》《古月照今尘》，撼动人心，同时也演唱了王菲的《红豆》，展现了他的功力。

因疫情留在新加坡已有一年三个月的文章说，他自1984年1月4日在本地推出第一张专辑《故乡的云》后，就和新加坡结下了缘分，已经视狮城为第二个故乡，只要新加坡有需要，他都很乐意前来表演。

值得一提的是，文章昨晚除了演出之外，也捐出了1万元，他说：“我希望能抛砖引玉，让所有线上的朋友，大家能够有钱出钱，有力出力，为善事出点绵力。”

巫奇没想过在首都剧院演唱

本地艺人巫奇为善最乐，常在善济医社义演献唱。

巫奇昨晚也参与了演出，并在节目中挑战自己的歌艺，演唱了《你是如此难以忘记》和《雪落下的声音》，唱功稳健的他，将两首歌诠释出另一种不同的风格，令人喝彩。

昨晚的演出在首都剧院举行，也让巫奇感触良多，他说，小时候经常到首都剧院看戏，“我还记得穿着阿兵哥的制服来这里看《The Mission》，却从来没有想过会站在这个场地表演。”

提及善济，他说是在多年前一个演出中认识善济医社主席卓顺发，之后就多次收到该医社的邀请参与慈善演出，“我能有一把不错的声音，是天赐给我，用它来回馈社会确实很有意义。”

董姿彦接受96.3好FM DJ 王德明和陈丽仪的访问。（徐颖荃摄）

爱心大使董姿彦演唱英语歌

善济爱心大使董姿彦先以观众们耳熟能详的《我要你的爱》拉开序幕，接着又呈献了《恋曲1990》，值得一提的是，作为善济慈善大使，为了要reach out 讲英语的病患去善济寻求帮忙，她也特别选唱了《Never Gonna Give You Up 》。

董姿彦曾经为了主持电视节目而到过穷乡僻壤的地区，让她看到世界各地许多在生活中挣扎的人，更容易体会他们的难处，所以她呼吁社会大众有钱出钱，有力出力，伸出援手去帮助需要帮助的人。

本地慈善歌王张仰兴演唱了刘家昌的名曲。 （徐颖荃摄）

慈善歌王张仰兴演唱刘家昌名曲

本地慈善歌王张仰兴演唱两首刘家昌经典，为节目生色不少。

张仰兴是台湾资深艺人刘家昌的徒弟，昨晚的演出中，他特别选唱了刘家昌的《报答》和《我心深处》。

之前，张仰兴作客电台96.3好FM安娜主持的《娜些美好的》节目时透露，为了这场演出，每星期一次腾出3小时和乐队秘密练兵，果然让人惊喜，不但为节目生色不少，同时也带有几分刘家昌的韵味。

昨晚的演出，本地音乐制作人林俊杰（Jay Lim）也献唱了《白月光》和《Never Enough》，本地非凡舞蹈学院也呈献了精彩舞蹈。

演出获得飞凡娱乐制作有限公司、《新明日报》与96.3好FM支持，鹏瑞利集团赞助场地。