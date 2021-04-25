温金华携手泰迪罗宾 “蚂蚁歌”中国掀热潮

香港名导演泰迪罗宾（76岁）为本地儿歌创作人温金华义务献声“蚂蚁歌”，中国掀起热潮，业界发动跳“蚂蚁舞”！

刚过去的4月22日是世界地球日，本地创作环保儿歌《刷新世界才感受青春》于中国串流平台引起轰动，短短6小时吸引1123学校抢先下载新歌，在18小时浏览量超过23万8000。

由于MV画面主角是蚂蚁，中国已有集团配合这首新港携手‘蚂蚁歌’，发动举办“世纪蚂蚁舞”活动。

为何以“蚂蚁”作为MV主角？

温金华告诉《新明日报》：“蚂蚁的运行规则与人类社会有高度的相似性，蚂蚁不只拥有智慧，也有着辛劳合群的运作模式，因此以‘蚂蚁’作为提倡地球环保的‘主角’。”

不少中国网友留言赞叹这首“蚂蚁歌”“有水平，充满爱与希望”、“歌词很励志”、“充满青春气息”、“这些小蚂蚁太可爱了吧”、“旋律优美”、“萌萌哒，明天会更好啊”、“歌曲挺好听的”！

根据数据，中国已有1123间学府视《刷新世界才感受青春》为“教科类歌曲”开始学歌，除了中国广播抢先播放，还包括澳门莲花卫视、中央人民广播、香港之声、广州电台、美国华人之星电视广播等等。

取得这样的效应，本地儿歌创作人温金华始料不及。

他很感恩：“泰迪罗宾乐特别为新加坡儿歌献声，我们并不熟络，但他这么乐意提携音乐后辈，叫我特别感动！”

泰迪罗宾接受《新明》访问则表示，他通过一名香港朋友从中牵线，听了温金华的儿歌认为很动听，加上歌词倡扬环保意识很有意义，一拍即合，彼此不认识，合作期间通过WhatsApp作为沟通的桥梁。

香港名导演泰迪罗宾。（网络）

76岁唱儿歌“很好玩”

据悉，泰迪罗宾为本地儿歌创作人献声分文不取，义务跨刀，放话高歌环保意识歌曲，只为给孙女留下一个纪念。

他受访自嘲：“一个老人家唱儿歌很好玩，很开心！”

《刷新世界才感受青春》由温金华担任词曲兼影片制作，中文版交由泰迪罗宾与香港名嘴主持钟洁岚，小妹妹尹卓嘉合唱。

据悉，环保儿歌《刷新世界才感受青春》在中国可通过腾讯媒体和Bilibili观赏。

“蚂蚁舞”上抖音？

据证实，除了中国幼儿集团大象妈妈发起“蚂蚁舞”活动，香港音乐界人士传出，不少红星也对跳“蚂蚁舞”兴致勃勃，希望动用自身想象力，跳跳“蚂蚁舞”，将前辈泰迪罗宾与温金华合作的儿歌推介上抖音。

最新消息，香港著名形象指导许嘉浩与他的模特儿、财经主持曾子晴将参与“蚂蚁歌舞挑战”活动。

只是目前处于初步阶段，详情有待进一步了解。