黄清元凌霄陈建彬 打完疫苗拼实力

本地三大资深唱将黄清元、凌霄和陈建彬首次办三人演唱会，6月底同台飙歌。记者好奇，为什么不办个人而是办拼盘，演出策划人陈明佩说：打完疫苗来比拼一下，就是要擦出不同的火花！

黄清元、凌霄和陈建彬将于6月27日在滨海艺术中心呈献“三大难高音”演唱会，三人除了独唱之外，也有双人合唱和三人大合唱，大有比拼实力的意味。陈明佩笑说，到了这个年纪，不是比谁赚钱多，而是谁比较健康啦！

她透露，三人都是优良示范，已经打完疫苗，可以强健体魄站上舞台表演了。凌霄过年前才因胃部生细菌而入院；黄清元之前动过两次心脏搭桥手术，现在注意养生；看起来，陈建彬最健康，没听说身体有不适。

陈明佩笑说黄清元和凌霄的年龄都是坐七望八，陈建彬只是坐六望七，在两大“文物”面前算是“小弟弟”呢！

陈明佩说，三人认识几十年，当年一起跑码头登台，也都曾经独当一面在本地开过个人演唱会，还都演过电视剧，资历丰富，交情深厚，这次演出难得聚在一起，除了独唱与合唱20多首华语、广东和福建歌曲，还会比拼飙高音，更少不了搞笑脱口秀。

陈建彬是幽默名嘴，到时在台上耍嘴皮，黄清元、凌霄抵挡得了吗？陈明佩说，不要小看其他两个前辈，都是冷面笑匠呢！

“三大难高音”演唱会将于6月27日（星期日）在滨海艺术中心音乐厅举行，一连三场（上午11时、下午3时和晚上7时30分），每场只限250名观众，票价：$40、$50、$60，门票已发售。购票热线：63485555；网址：www.sistic.com.sg / www.biztmgp.com。