冯绍峰赵丽颖离婚 央视建议设“结婚冷静期”

（综合讯）中国艺人夫妻冯绍峰、赵丽颖两年半婚姻破局，财产分配成为众人关注焦点。据陆媒综合报道，赵丽颖目前约有10家关联公司，冯绍峰则有七家，但因双方并未在对方公司出任高层或股东，商业版图无直接关联，仅在2019年为某知名服饰品牌担任代言人，财务各自独立，比起其他利益共体的明星夫妻，更容易分清楚。

外界好奇两人婚姻破裂原因，网友扯出冯绍峰家暴、出轨偷吃及小三怀孕等流言。面对流言蜚语，冯绍峰前天透过北京星权律师事务所发表声明澄清不实讯息，要求立即删撤文章，并表示律师事务所已完成取证工作，不排除提告。

此外，由于中国近年离婚率居高不下，当局今年1月1日实施的《民法典》规定，夫妻申请离婚须通过申请、受理、冷静期、审查、登记（发证）的五大步骤，并设“30天离婚冷静期”，申请后30天内任何一方不愿离婚，均可撤回申请。但艺人接连爆出分手消息，大陆官媒央视前天发表题为《比起离婚冷静期，我们是不是更需要结婚冷静期？》的评论文章，指除了“离婚冷静期”外，当局可能更需设立“结婚冷静期”，引发热议。

文章还形容婚姻犹如冰箱，“坏了不要想着立刻换掉，能修还是修修，更重要的是平时要合理使用，善加保养，方能延长使用寿命”，并指“别把结婚证当作爱情的毕业证，而是当作新生入学的录取通知书，抱着活到老学到老的态度，就算你们聚少离多，有婆媳矛盾、育儿矛盾，柴米油盐琐事缠身，你们都会在婚姻中觅得幸福……所以，单身的没必要恐婚，已婚的也不能懈怠……”