东城奇案 Mare of Easttown

HBO频道(星和Ch601,新电信Ch420)及HBO Go

每逢星期一早上10.00,跟美国同步播出,晚上11.00重播

七集美剧《东城奇案》由曾荣获奥斯卡、艾美奖与金球奖肯定的《铁达尼号》女星Kate Winslet(凯蒂温丝乐)主演。故事讲述出身美国宾州某小镇的警探玛蕾希恩(凯蒂温丝乐饰),在调查一起当地凶杀案时,自己的生活也逐渐分崩离析。剧中进一步揭开封闭社区里不为人知的黑暗面,同时也将探讨家庭与过去的悲剧,是如何形塑成剧中人物的现在。

这是凯蒂温丝乐相隔10年再次参演电视作品。她饰演的小镇警探玛蕾必须兼顾家庭和工作,除了得抚养年幼孙子(因其双亲染上毒瘾),还得照顾上大学的女儿。玛蕾过去是高中篮球队的风云人物,但在遭遇某些事件后,身心却留下了伤痛。

在上周播出的第一集中,小镇一年前发生了少女失踪事件,而该名少女的母亲正好是玛蕾的篮球队友。她出面向媒体控诉警方办案不力,给当地警局造成舆论压力。在第一集结尾,警方获报在附近的河流中发现一具女尸,过去的失踪案与现今的命案和小镇居民间有何关联,预料将是剧情的一大重点。

须学习美式方言

凯蒂受访时透露是在2018年接到《东城奇案》剧本,“我读剧本时,觉得这部戏是中年女演员的梦想。我今年已经45岁了,知道自己很幸运,因为这部戏其实可以找美国女演员来演。”她认为剧本写得很棒,让人感觉自己仿佛就是玛蕾,说出剧中台词。

谈到演这部戏的挑战,凯蒂说:“这部戏的场景设在费城附近的特拉华州(Delaware),跟英国完全不同,角色也很不同,我从来没尝试过。拍这部戏之前,我从没到过特拉华,当地人所讲的方言非常特殊,我必须学习一个全新的美国腔调。我很喜欢尝试新腔调,但这次有点困难。”

为动作戏锻炼五个月

玛蕾是一名前运动员和警察,有很多动作戏,凯蒂为此锻炼了五个月。她透露拍了124天的戏,而且中间还被冠病疫情延误,整个拍摄期被拉长到约一年。

她说:“我在戏中有很多跑动,须要跟男人对打和逮捕他们。由于拍摄期被拉长,我一直得保持训练状态,尽量每天骑脚踏车20公里,让自己健康,反应灵敏。不过我也不想把玛蕾诠释成一个超人,多数40多岁女人都不是这样的,都是尽量在百忙中抽空运动。”

除了体能训练以外,凯蒂也花很多时间到当地警署了解实际的警探工作。她透露遇到了一名背景跟玛蕾相仿的女警探,“她非常支持我,每次拍一些警探查案或掏枪的戏,她都会现身指导,确保一切符合真实情况。”

凯蒂说,每集结尾扣人心弦,让人想追看到底谁是凶手,“不过这不只是一部犯罪剧集,也关于社区和家庭关系等,人们如何应对难过和困难的事。”

小岛国 大发现

8频道 晚上8.00

三名主持人出海探索“30·30愿景”新加坡自给自足的秘密。在海上的“封闭式浮动水产养殖场”有什么特别之处?另外,主持人在午夜时分来到了隧道通风建筑,了解更多有关隧道的通风设备。你是否见过MCE隧道关闭的情景?在公路隧道内发生紧急状况时该怎么办?

世界多美丽 S2(首播)

U频道 晚上9.30

中国纪实类旅游节目,通过资深旅游达人的深度游视角,展现不一样的旅行新魅力。

朝花夕拾·芳华绝代 Dearest Anita

卫视电影台(星和Ch866,新电信Ch571) 晚上9.30

主演:胡杏儿、郭羡妮、江欣燕。改编自真人真事,香港天后梅艳芳于2003逝世,电影以她的遗物于10年后被拍卖的逸事串连起几个乐迷的平凡故事,并描述天后与好友Ann识于微时的日子。

24小时拯救餐厅大作战第3季:拯救城镇 Gordon Ramsay's 24 Hours To Hell and Back Series 3: Save Our Town

BBC Lifestyle(星和Ch432) 晚上10.05

美国马里兰州的埃利科特城在2016年和2018年都经受水灾,戈登要帮助当地三家小企业重振旗鼓。室内设计师Nate Berkus(奈特伯卡斯)、前职棒选手Cal Ripken Jr.(小卡尔瑞普肯)以及前足球员Torrey Smith(托瑞史密斯)都前来帮忙。

1917

HBO Signature(新电信Ch421) 晚上8.05

1917年,第一次世界大战进入最激烈时刻,两个年轻的英国士兵奉命八小时之内赶到死亡前线,向指挥官传达“停止进攻”的讯息,以挽救1600名战士的性命。他们深入前线,身处随时毙命的险境。