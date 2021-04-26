汪明荃耍特权？免排队惹不满

（香港讯）阿姐汪明荃被质疑耍特权，“插队”餐厅用餐引食客不满！

以千层蛋糕闻名的美国蛋糕店Lady M经常要排长龙才吃得到，香港《苹果》一名读者洪先生透过爆料，阿姐汪明荃昨天到位于海港城的Lady M餐厅，遭质疑免排队便直接获招待，引起排队等候的食客不满，当时经理无奈表示：“她是老板的朋友！”

读者洪先生透露，昨天下午约5点，大约有近20人在排队等位，“我自己都排了45分钟，阿姐与一个女性女友一起到，间中会瞄一瞄餐厅情况，见到有两个人离开，然后再有两个人进去，起初以为他们（阿姐与朋友）排到头位，谁知道听到有个男人找经理理论，唠叨了四五分钟，大概是说他已经排队排了那么久，为什么阿姐可以直接进去？”

洪先生说：“我听得最清楚的是经理说了句：‘因为她是老板的朋友’，我也曾经光顾，知道没得订位，每次去都要乖乖排队。”

问到读者当时其他食客有否鼓噪？洪先生表示听到有一把男人声酸气十足说：“哗！阿姐呀！”

至于阿姐当时的反应？洪先生形容阿姐是神态自若，餐厅内的食客则没有太大的反应。

阿姐和同行的女性友人大约用餐1小时后离开，读者洪先生在阿姐离座前成功入座。媒体《苹果》致电到海港城的Lady M尝试订位，接线生回复指不设订位服务，只可以Walk In。

阿姐：我有排20分钟

昨晚阿姐在将军澳为节目做直播时，提到因为到Lady M用餐不用排队惹来食客不满，阿姐解释，昨天跟朋友在海港城购物后记得Lady M也在该处，加上朋友说想吃糕点，才打电话给Lady M老板。

阿姐说：“老板是我的好朋友，我们其实也在门口（Lady M）等了一下，那里有两条人龙，一条排队进餐厅用餐、另一条人龙则负责领饼干，我也有排队啊，等餐厅内有空位就叫我进去，我觉得实在没什么！”