黄仲崑九年“开眼”六次 脑部手术留后遗症

（台北讯）62岁的台湾男星黄仲崑近日因左眼白内障动刀，暂时成为“独眼龙”。

他3年前右眼动了白内障手术，近日换左眼，所幸很快就痊愈，他苦笑说：“我9年眼睛动了6次手术，习惯了。”

已届花甲之年的黄仲崑双眼共动了6次手术，原来他9年前第一次为老花眼动手术，试了老花雷射手术，后遗症导致晚上会严重眩光，连开车都危险，之后他动了多次手术尝试修复，但效果不彰，至今束手无策。

他感叹说：“除非以后有人角膜捐赠，我要换角膜才有机会变好。”

另外，黄仲崑3年前因不停手抖，检查不出病因，一度以为是中风，后来检查出是原发性震颤，为此动了脑部手术，只是过了60岁的他，有感身体状况每下愈况；原来那次的脑部手术烧到右脑神经，导致他走路开始不稳，左右不能平衡，过去热爱刺激运动的他已不可能开快车，就连最爱的重型电单车也没法再骑，因为没了平衡感。

耍帅骑电单车重摔

黄仲崑透露，之前拍偶像剧时，剧组让他耍帅骑重型电单车，结果一个转弯就摔车，当场人被车压，无法起身，他笑说：“老天爷借着这方法要我认老吧！”

他因为身体日渐退化，加上已故父亲曾罹患帕金森症，开始怀疑自己也有失智现象，常常忘东忘西，一向对自己男性魅力相当自豪的他哀怨地说“我也没什么性欲了”。

浪子被迫要回头，不过他独特的个人特质仍备受肯定，电影、电视以及舞台演唱都仍照常演出。