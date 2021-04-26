本地首位形象总监进军奥斯卡 吴吉伦为尹汝贞做造型

本地首位形象总监吴吉伦（Alvin）进军奥斯卡，为“最佳女配角”大热、73岁韩国女星尹汝贞设计造型。

“第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼”今早（4月26日）举行，凭电影《米纳里》（Minari）入围角逐最佳女配角的尹汝贞身穿埃及品牌Marmar Halim连身黑色礼服，佩戴Chopard手镯走上红毯，简单利落但又不失大气的造型，原来是本地著名形象总监吴吉伦为她量身打造。

Alvin也是本地首位为奥斯卡金像奖入围影星打造造型的形象总监。

旅居香港多年的Alvin曾经为中港新韩及好莱坞艺人、名模等设计造型，包括刘宪华、莫文蔚、Emma Watson（艾玛沃森）, Tilda Swinton（迪蒂诗韵顿）, Kendall Jenner（肯达尔·詹娜）, Uma Thurman（邬玛瑟曼）、韩男团2PM成员尼坤、Super Junior-M的Henry，以及陈洁仪等。

Alvin接受《新明日报》独家专访时说，尹汝贞的经理人是认识多年的好友，“她告诉我尹汝贞将出席多个颁奖典礼，问我是否有兴趣为她设计造型。既然机会难得，我当然一口答应。”

入行10多年的Alvin除了是第一次为入围奥斯卡奖项的艺人设计造型，也是第一次为70多岁高龄的年长艺人打造造型。

尹汝贞之前出席第27届美国演员工会奖、英国影艺学院电影奖等多个颁奖典礼的造型也是Alvin为她设计。