知否知否究竟为何分手？媒体人：冯绍峰赵丽颖离婚是这个原因

上个月还被发现在一起，中国明星夫妻档冯绍峰、赵丽颖，竟然说分就分了。

今年1月，有网民发文说34岁的赵丽颖与43岁的冯绍峰已离婚，但双方的工作室否认了。

2月。两人被媒体拍到同游海南岛三亚；3月，两人还被网民发现一同玩密室逃脱。但两天后，又有网民爆料他们疑似离婚，并说他们将效仿杨幂刘恺威官宣离婚。结果这个网民被两人告上法庭，冯绍峰获得1400新元赔偿。

所以，3月时，冯绍峰和赵丽颖还没有离婚！

按照中国今年开始设置30天“离婚冷静期”，估计当时两人已有离婚打算，而且走漏风声，但两人也不手软，把“没有说准”的网民告上了法庭，顺便赚了小钱。两人4月初被媒体曝光罕见同框约饭的画面，两人吃完饭后出门聊了几句就各自分开了，外界推估，那顿饭应该是为离婚在协商，又或者，那是分手前后的最后一次约餐。

冯绍峰和赵丽颖留下的快乐回忆。（微博）

一栋豪宅三换女主人

离婚都可以搞得如此悬疑，难怪外界顺着官宣要梳理冯绍峰与赵丽颖的关系，探讨两人的婚姻是在几时出现问题。两人合演过《知否知否应是绿肥红瘦》等四部影剧作品，假戏真做才在一起，现在网民想问：“知否知否究竟为何分手？”

冯绍峰和倪妮交往时的曾留下快乐回忆。（微博）

网民调侃说，冯绍峰最初的6000万新元豪宅，“买房时是倪妮，装修是林允，入住的时却是赵丽颖”，但可惜也住没多久。

冯绍峰的前任女友们：安以轩（左上图）、林允（左下图）、杨幂。（互联网）

赵丽颖婚后的变化与不变

耐人寻味的是冯绍峰与赵丽颖的婚后相处模式。赵丽颖在微博提及冯绍峰，都是“官方口吻”，没有随便撒糖秀恩爱，受访时也很少主动提家庭生活；她只有一次主动在朋友圈发过和冯绍峰的合照。两人婚后没再合演影剧，只有为拍广告合体过一次，但似乎没怎么推广。两人的公司更是分得清楚：你是你，我是我。

冯绍峰婚后感觉是好丈夫好爸爸的形象，虽然传过外遇和家暴，但都未经证实。倒是赵丽颖曾被媒体爆料患上产后抑郁，变得多愁善感，情绪波动大，比如把孩子抱在手上时，看着孩子这么小，就想哭。冯绍峰就曾在节目里承认，赵丽颖生完孩子后，人变得更敏感，仿佛没有以前坚强。

最明显的例子是赵丽颖把自己社交平台的动态设置成“仅半年可见”，似乎不再像以前那么乐意分享自己的过去了。

赵丽颖不变的是，婚后依然热爱拍戏工作，所以生完孩子五个月就急于复出了。

赵丽颖产后积极瘦身为复出，毅力坚强。（微博）

冯绍峰口中的婚姻面貌

夫妻俩的关系面貌，可以从冯绍峰在综艺节目《奇遇人生》里罕有地对外透露的话里，看到一些眉目。

冯绍峰说，有一次自己拍戏不愉快，回家大哭，赵丽颖静静地看着他哭完，回答：“看看孩子就好。”

冯绍峰在节目中不小心说出儿子的小名“想想”，过后竟然“胆战心惊”，马上打电话跟赵丽颖报备，那一幕让人感觉他是“妻管严”、“怕老婆的小男人”。

他还说结婚以来，赵丽颖一直没给他戒指，又说：“我有时会问我老婆，你到底是喜欢我呢，还是为了谈恋爱、结婚才跟我在一起。”显然，他对这个问题没有确定的答案，而赵丽颖现在终于给他答案了。

有一幕，主持人阿雅在厨房煮面，他走进去站在她背后，说他在家煮面时老婆也陪着。那一集的节目内容涉及外星人，阿雅问他如果赵丽颖知道他们录节目可能被外星人抓走，还会不会让他参加，冯绍峰答：“她不介意，她会说去吧去吧。”

他在节目里几次和赵丽颖发语音，节目都没拍赵丽颖的回复，全是冯绍峰在转述，不知道是女方不允许节目组放出她的镜头，还是另有原因。

因戏生情加奉子成婚

4月中，赵丽颖在接受杂志采访时，谈到“女性独立”的话题，曾呼吁女性不要沉迷于小情小爱，除了爱情还可以创造更多奇迹，也值得更多期待。当时她应该已经处理完离婚的事，且坚强及坚定地面对一个人的未来。她还指出爱情有很多误区，她不想再让自己陷入焦虑。

曾说“我最不喜欢女生没事老围着男生转，没有自己的目标、梦想”，她和冯绍峰在事业上呈现女强男弱。对比太太的果断、冷静、温婉中带强势，冯绍峰表现出来的性格似乎也偏柔弱。两人似乎不那么匹配。

有媒体分析，因戏生情加奉子成婚——赵丽颖婚后五个月就产子，这样进入婚姻的模式很容易出问题。

冯绍峰和赵丽颖在电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》（左）和电影《西游记·女儿国》里演对手戏。（剧照）

对于演员来说，在戏中擦出爱的火苗很容易，剧组环境封闭，男女耳鬓厮磨，容易产生感情，但它没有坚实的基础，缺乏三观的磨合，更没有长期相处培养出来的默契。当演员离开剧组，退出工作状态，脱去戏剧人物的外衣，回归真实生活，许多问题将一一浮现。又因为获得太轻易，感情也少了刻骨铭心。这或许就是冯绍峰和赵丽颖的婚姻坚持不过三年的原因。

两人的关系无法“有始有终”，唯一做到的是，当初官宣结婚时，社交平台的服务器被瘫痪了，这次官宣离婚，同样突如其来又让人震惊。或许，这是另类的“有始有终”。希望他们从今往后都可以找到属于自己真正的幸福。