亚裔电影人在国际舞台 交出亮丽成绩单

近年来，亚洲元素成为角逐国际电影奖项的强有力竞争力，亚洲电影接连在国际电影节上崭露头角，也预示着亚洲电影在国际电影节中将闪耀更多曙光。

第93届奥斯卡颁奖礼周一（4月26日）举行，揭晓了2021年亚洲电影人在角逐国际电影奖项上亮眼的成绩单。

《游牧人生》：重新定义自由的史诗巨作

华人导演赵婷（Chloe Zhao）凭《游牧人生》（Nomadland）独占鳌头，夺得本届奥斯卡的最佳导演奖，成为首位获此殊荣的亚裔女性。《游牧人生》同时也夺得最高荣誉的最佳电影奖。

据ABC报道，在奥斯卡之前，《游牧人生》已斩获四十多个电影奖项。

3月初，赵婷斩获第78届金球奖（Golden Globe Awards）最佳导演奖，同样成为首位获得金球奖最佳导演奖的亚裔女性。

华人导演赵婷荣获第93届奥斯卡最佳导演奖。（电影艺术与科学学院提供）

赵婷也是继去年韩国导演奉俊昊（Bong Joon Ho）凭《寄生上流》（Parasite）获得最佳影片、导演、国际影片和原著剧本四奖后，连续两年有亚裔电影人夺奥斯卡大奖，这是史无前例的“奇迹”。

由导演李安执导的《卧虎藏龙》此前斩获奥斯卡最佳外语片、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳电影配乐等四个大奖，是首部在奥斯卡获奖的华语电影。

赵婷在颁奖礼现场用英文致辞时说，她在艰难时刻仍然坚持下去的动力，来自于小时候在中国长大时学到的古诗词，她受《三字经》中“人之初，性本善”影响最深，并称仍然真心相信它，到世界任何地方也能在遇见的人当中找到善。

《游牧人生》改编自作家洁西卡·布鲁德（Jessica Bruder）的同名书籍，讲述一名美国中年妇女在经济大萧条时失去工作与家园，收拾行囊，以露营车为居，成为现代游牧人，和不同的人相遇、结识，并重新体会和定义自由。

《少年的你》：触碰校园霸凌的黑暗面

另外一部入围本届奥斯卡最佳国际电影的香港电影《少年的你》虽未获奖，但也备受关注。该奖项由丹麦电影《醉好的时光》（Another Round）斩获。

执导该电影的香港导演曾国祥在接受BBC中文网访问时说，他不信香港电影已死，要努力追求自己的信念，将自己的热情和信念反映在自己的作品中。

《少年的你》是一部校园霸凌题材的电影，讲述即将参加高考的中国高中生陈念遭受校园霸凌后，和家庭同样不幸的小混混小北互相守护、依赖的青春爱情故事。

《少年的你》入围第93届奥斯卡最佳国际电影。（档案照）

不过，《少年的你》的入围引起广泛争议。这部电影改编自网络小说《少年的你，如此美丽》，原著作者玖月晞涉嫌抄袭日本作家东野圭吾的《白夜行》和《嫌疑人X的献身》，融梗、抄梗的行为令很多人唾弃，称之为“抄袭的你”，对该电影能入围奥斯卡嗤之以鼻，认为原创精神受到了侮辱。

《米纳里》：上演挣扎和苦痛的异国辛酸史

韩裔美籍导演郑李烁（Lee Isaac Chung）凭电影《米纳里》（Minari）入围本届奥斯卡最佳导演奖。郑李烁3月凭该电影斩获第78届金球奖最佳外语片。

不过，由于该电影是韩美合拍，不符合奥斯卡韩国“官选”影片的规定，没有资格角逐奥斯卡最佳国际电影奖。

73岁韩国实力派女星尹汝贞（Youn Yuh-Jung）凭在《米纳里》中饰演的顽皮外祖母一角，斩获本届奥斯卡最佳女配角奖，成为首位获此奖的韩裔女性。在奥斯卡前，尹汝贞也拿下美国演员工会奖（SAG Awards）最佳女配角、英国影艺学院（BAFTA）电影奖的最佳女配角两大殊荣。

史蒂芬·元（Steven Yeun）凭借在该电影中饰演的雅各布入围奥斯卡最佳男主角，成为首位提名奧斯卡男主角的亚裔影星。

《米纳里》改编自导演郑李烁的真实故事，上世纪80年代，史蒂芬·元饰演的雅各布怀着美国梦，带着妻子莫妮卡和两个孩子移居美国，由于孩子需要照顾，尹汝贞饰演的外祖母顺子也移民来美国。一家人在美国历经了文化差异带来的冲击、在异国他乡爆发的家庭矛盾，在辛酸和苦痛中挣扎，在挣扎中暗藏人性的波澜。

《米纳里》的史蒂芬元（后排左）、尹汝贞（后排中）分别入围奥斯卡最佳男主角和女配角。（创艺电影提供）

随着奉俊昊和赵婷连续两年在奥斯卡取得亮眼成绩，亚裔电影人和亚洲元素的电影在国际奖项上掀起空前巨浪。亚洲电影若能继续在国际舞台上发光发热，取得一席之地，为更多观众传达亚洲文化价值，将会把亚洲电影带到新的高度，创造新的“奇迹”。