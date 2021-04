串流媒体Disney+本月30日将在本地推出获奥斯卡三大奖的《游牧人生》(Normadland),也推出五部奥斯卡入围的长短竞赛片,包括最佳服装设计、视觉特效的《花木兰》,最佳动画长片的《魔法环游记》(Onward),最佳视觉特效的《独一无二的伊万》(The One and Only Ivan)和最佳动画短片的《洞穴》(Burrow)。

《魔》故事天马行空,讲述精灵兄弟试用魔杖想使父亲起死回生,但施魔法过程出错,爸爸只出现“下半身”,兄弟踏上寻找魔法石的旅途,试图帮爸爸找回“上半身”。《独》根据同名获奖小说改编,刻画大猩猩、大象等动物要逃离笼子。《洞穴》讲述一只想独居的兔子,打好洞后却发现鼹鼠、老鼠等热情邻居纷纷上门。

此外,Disney+也将推出从1932年至今的将近86部奥斯卡得奖长短片,包括《水形物语》《铁达尼号》《阿凡达》,李安所导的《少年PI的奇幻漂流》和夺最佳原著剧本奖的1989年电影《暴雨骄阳》(Dead Poets Society)等。《暴》是已故明星Robin Williams(罗宾威廉斯)的经典之作。