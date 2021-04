《三只小猪的逆袭》

可在网上观看

当你“穷到只剩下钱”,到底是幸还是不幸?《三只小猪的逆袭》是关于一个“什么都有却渐渐失去孩子”的富爸爸,如何把三个迷失的孩子引导回正途的故事。剧情虽然老套,但励志的故事人人爱看,看三个从高处坠入谷底的富二代如何改变,搞笑中带出一些人生道理。

白手起家的朱政富(李天柱饰)辛苦建立了“礼诚百货”,虽事业有成却为家中的三只“小猪”头痛不已。老大朱晓筠(魏蔓饰)挥霍无度,生活除了老公就是花钱,天真地活在自己的世界里。老二朱晓彤(赖雅妍饰)是个工作狂,凡事以利益为先,一心想让礼诚百货的生意更上一层楼,却因为事业心太重而忽略了身边的家人。老三朱晓诺(林孙煜豪饰)沉迷于电玩,在妈妈许玉琴(刘瑞琪饰)的宠溺下,成了不思上进的“无为青年”。

朱政富心痛三个孩子的价值观出现严重偏差,也感慨两老生活富足却和孩子渐行渐远,于是决定投下人生最大的赌注,要逆转三只小猪的人生。他毫无预警地宣告破产,将公司转让给投资家陆晋舟(王传一饰),自己带着老婆孩子从豪宅搬回老家,在破旧的老公寓里过起粗茶淡饭的简单日子。

三个孩子从天堂掉到地狱,老大和老三因失去了奢华的生活,叫苦连天;老二为了抢回父亲的企业,不惜屈就回到礼诚百货从最底层做起,就算是遭受到陆晋舟百般刁难,也咬紧牙关忍过去。但其实这一切都是用心良苦的朱政富设的一个局,希望通过“一切归零”的方式来教育孩子。

故事听来虽然有些悲惨,但表现手法轻松爆笑,加上李天柱、赖雅妍、王传一和谢佳见等演员表现称职,整体上是一部不错的喜剧。剧中一些情节例如因为工作或电玩而忽略身边的人,或者以金钱来收买感情,是对现代人的一个提醒,别做迷途的小猪,被生活这只大灰狼吞噬了还不自知。

魏蔓表现有惊喜

王传一饰演高冷睿智的“大灰狼”,赖雅妍是他想要收服的一只倔强的小猪,两人默契不错,诠释角色也算称职,却没多大惊喜。

老戏骨李天柱饰演忧心老爸,眼神都是戏,刘瑞琪的慈母角色发挥空间不大,但两人老夫老妻的感觉相当温馨。

让人眼前一亮的,是饰演拜金女的魏蔓。她在剧中是个对金钱毫无观念,对老公盲目相信的千金小姐,她将天真到几近无脑的角色诠释得逗趣好笑,为一个原本不讨喜的角色加了分。

赖雅妍为戏学才艺

赖雅妍近年都在拍电影,这次相隔五年难得再接拍电视剧。为了演好富家千金的角色,她学很多才艺例如马术和冰球,在学冰球时,顾不得形象一路尖叫,骑马也骑出了脑震荡的感觉。

戏中有一场赖雅妍喝醉酒“色诱”王传一的戏,扮起公主穿上长礼服的她,拉着王传一跳起华尔滋,��“壁咚”王传一向他索吻。她笑说从前的舞台剧经验让她的演出加分不少,就连现场工作人员都笑到不行。

星·料理

8频道 晚上8.00

李南星与著名大华肉脞面老板合作,研创出全新的螃蟹肉脞面。大华老板要阿哥成功煮出一碗肉脞面才肯与他合作,李南星最终挑战成功,两人顺利创作一道结合了阿哥的招牌酱油螃蟹和肉脞面的佳肴,既保留肉脞面美味的肉碎香,也融合鲜美的螃蟹碎,为这道创新料理生色不少。

农村女孩料理趣第六季 Girl Meets Farm Season 6

TLC HD(新电信Ch254) 晚上9.00

料理书作家、美食博客叶莫莉(Molly Yeh)嫁到美国中西部,在明尼苏达州和北达科他州交界享受着乡村生活。在农舍舒适的厨房里,莫莉从她的犹太和中国混血背景汲取灵感,烹饪出一道道赏心悦目的美味料理。看莫莉如何发挥新鲜创意,将融合多元文化的中西部美食放送到世界各地。

五味俱全 5 Rencah 5 Rasa

AFN(新电信Ch256) 晚上9.00

马来西亚明星厨师连仕盛(Sherson Lian)教观众如何使用多种食材和香料,烹煮简单而美味的菜肴。

未曾走过的路 The Roads Not Taken

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

描述李奥(Javier Bardem饰)与女儿莫莉(Elle Fanning饰)在纽约市穿梭的生活,李奥时而清醒,时而陷入幻觉,他的思绪在可能拥有的人生选项飘移,莫莉努力处理李奥混乱心智带来的种种挑战,也对自己的未来充满挣扎。