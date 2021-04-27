做客96.3好FM《娜些美好的》 主播阵容缺权怡凤 李荣达妙回网友

（本地讯）主播没预算好朋友？Addy李荣达轻描淡写回应网友发问与权怡凤闹翻事？他说：“没有电视合约，比较容易合作！”

李荣达、谢韵仪与Pornsak上96.3好FM《娜些美好的》谈直播感受，铁三角各有专长：美容、美发、保健，让公众都能美美示人。

谢韵仪与李荣达直播合作愉快，安娜说，韵仪主持暖心厨房，穿着居然出现负面批评？韵仪大方指出自己穿背心入厨房：“因为没有风扇太热了，厨房中人都没有意见啊。”

Addy与谢韵仪、Pornsak合作非常愉快，为何主播阵容没有权怡凤，有网友短讯问得直接：难道两人已经闹翻？

李荣达四两拨千斤说：“因为他们两人（谢韵仪与Pornsak）没有电视台的合约，比较容易合作。”

促狭的安娜戏言，难道是一山不能藏二“雌”虎？就像一个厨房容不下两女人？

对此，Pornsak缓颊说：“一个是天然美女、一个是人造美女，2人当然是不一样的。”

安娜担心大胆言谈引起网友开炮。

三人直播如何分红？据Pornsak透露，三人平分，“可见他们的胸怀有多大！”

说起直播强项，Pornsak笑说若生意伙伴看对方不爽，很难走得远，Addy生意经验丰富，做他与谢韵仪的总舵主，就有人可护航。

打麻将“三缺一”会考虑加成员吗？Pornsak认为把最好的呈现出来才重要。

Pornsak将与医师陈美娥本周四（4月29日）晚上9点上IG与面簿直播节目《医医道来》，是个免费保健咨询站，为公众提供医药小贴士。