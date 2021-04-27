要五月天穿战服庆功 Ella失言向布农族道歉

（台北讯）Ella（陈嘉桦）主演电影《听见歌再唱》票房报捷，近日她勤跑宣传催票，被媒体问到若票房破5000万台币（240万新元）要怎么庆功？她开玩笑表示要“五月天”穿原住民战服，且要上身单穿，虽然随后马上改口说会请1000份早餐，一席话还是遭到族人被指不尊重布农族文化，她昨凌晨赶紧在面簿写下288字道歉灭火。

她写下：“在这边我要郑重向布农族的朋友们道歉，前几天做宣传被媒体问到如果电影票房破5000万要有什么表示，我开了一个玩笑，想商请五月天穿族服报战功，只单穿上衣，下半身请大家自己想象。”她表示，因為自己不了解布农族文化，以及报战功对布农狩猎文化的重要性，说出这一个既无知又没有礼貌的无聊玩笑，让布农族的朋友很不舒服，她感到深深歉疚。

她接着表示：“身为公众人物，我要更注意自己的言行，我应该要更了解不同的族群文化，才不会在不了解中伤害到对方，再次向布农族的朋友们表达内心歉意，对五月天的不礼貌喊话，我也深深的道歉，对不起。”诚挚道歉获得近10万网友按赞留言。

而Ella的贴文也引来五月天主唱阿信留言回应：“支持精彩电影、支持原住民文化、支持用心演出与宣传的Ella！大家一起宣传让电影破5000万票房吧。”一番暖心留言让网友盛赞神救援，布农族歌手们也表示支持。