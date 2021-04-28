“做生意要看缘分” 李荣达妙回网友提问

订户

来自 / 联合早报

文 /
王英敏

发布 / 2021年4月28日 5:00 AM

李荣达（右上图顺时针起）、Pornsak和谢韵仪做客好FM DJ林安娜的节目。（视频截图）
李荣达（右上图顺时针起）、Pornsak和谢韵仪做客好FM DJ林安娜的节目。（视频截图）

字体大小:

本地艺人谢韵仪、Pornsak和美发达人李荣达昨早做客电台96.3好FM DJ林安娜的节目《娜些人娜些事》，三人在节目中提及从去年9月起开始直播带货。李荣达没找权怡凤合作，有网友在短信直问：他与权怡凤是否真的闹翻？

对此，李荣达愣了一下说，谢韵仪和Pornsak是生意上的伙伴，而且两人跟电视台已没有合约，合作上比较容易，也指“做生意要看缘分”。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容