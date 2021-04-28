“做生意要看缘分” 李荣达妙回网友提问 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英敏 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 李荣达（右上图顺时针起）、Pornsak和谢韵仪做客好FM DJ林安娜的节目。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 本地艺人谢韵仪、Pornsak和美发达人李荣达昨早做客电台96.3好FM DJ林安娜的节目《娜些人娜些事》，三人在节目中提及从去年9月起开始直播带货。李荣达没找权怡凤合作，有网友在短信直问：他与权怡凤是否真的闹翻？对此，李荣达愣了一下说，谢韵仪和Pornsak是生意上的伙伴，而且两人跟电视台已没有合约，合作上比较容易，也指“做生意要看缘分”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 96.3好FM 林安娜 谢韵仪 pornsak 《HIStory4-近距离爱上你》热播 安俊朋、涂善存、陈立安和林嘉威成 “新男神” 夺奥斯卡后周遭人物也受瞩目 尹汝贞亲妹是LG首任女总裁