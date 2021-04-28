“做生意要看缘分” 李荣达妙回网友提问

本地艺人谢韵仪、Pornsak和美发达人李荣达昨早做客电台96.3好FM DJ林安娜的节目《娜些人娜些事》，三人在节目中提及从去年9月起开始直播带货。李荣达没找权怡凤合作，有网友在短信直问：他与权怡凤是否真的闹翻？

对此，李荣达愣了一下说，谢韵仪和Pornsak是生意上的伙伴，而且两人跟电视台已没有合约，合作上比较容易，也指“做生意要看缘分”。