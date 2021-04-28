许光汉《你的婚礼》 预售力压张艺谋新作

已宣布在今年（2021年）中国五一劳动节期间上映的新片多达15部，还不知道票房是不是“史上最强”，已确定的是“史上最拥挤”。没想到预售领头的是台湾过江龙许光汉，其他陆港红星都在后面追。

五一档的票房在逐年上升。除去影院因疫情停摆的2020年，2019年五一档全国票房突破三亿新元，比2018年增加一亿新元。

目前预售票房排在第一位的爱情片《你的婚礼》是由台湾新生代男星许光汉、大陆年轻花旦章若楠主演，预售票房超过400万新元。许光汉是凭台剧《想见你》红到对岸，章若楠则是近年备受公司力捧，都有粉丝基础。

许光汉在两岸爆红后，迅速签约大陆经纪公司“合力极光”，成为公司第一位签约艺人。公司为他精挑细选工作，确保高品质并符合形象，推掉的工作邀约累积起来至少让许光汉少赚了50万元。

许光汉去年在大陆至少接下了七个广告代言，甚至还取代王力宏代言了20年的矿泉水品牌。

预售票房第二的《悬崖之上》是由张艺谋执导，“票房保证”张译、于和伟、秦海璐、朱亚文主演的谍战电影，预售票房超过300万新元。

《你》《悬》也将在接下来两周登陆本地。

第三是《秘密访客》，由郭富城、段奕宏、张子枫、许玮甯主演的悬疑惊悚电影，预售票房超过90万新元。

第四是马丽、宋佳主演的喜剧片《阳光劫匪》，预售票房接近70万新元。

第五是港片色彩浓厚、由王晶联合执导，古天乐、梁家辉、吴镇宇、林家栋、郑则仕主演的《追虎擒龙》。

从票房预售榜看来，许光汉和张艺谋的电影最具竞争力，其他电影之间的差距不是太大。业界人士说，同期上映的影片太多不是好事，经过恶斗票房可能出现“一地鸡毛”。

古天乐新片未打入前五名

比较令人意外的是两部大片没有打入前五名，一部是古天乐、韩庚、杨祐宁、古力娜扎、王凯主演的游戏改编奇幻动作片《真·三国无双》，另一部是由张艾嘉、陈冲等联导的剧情片《世间有她》，演员有周迅、郑秀文、易烊千玺。前阵子《你好，李焕英》《我的姐姐》等聚焦亲情题材的影片都大卖，所以《世》能不能借这股力量力争上游，引人好奇。