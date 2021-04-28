赵婷疑被官媒封杀 新作《永恒族》恐无法在中国上映

（综合讯）感叹少女时期在中国“到处都是谎言”？奥斯卡三料华裔得主赵婷新片中国止步！

赵婷凭《游牧人生》在今年奥斯卡赢得最佳影片、最佳导演与最佳女主角3大殊荣，但中国中宣部早就下令媒体取消奥斯卡直播，并低调报道。

主要是赵婷言论涉嫌“辱华”，较早前，有网民扒出她在2013年接受《电影人》（Filmmaker）杂志访问曾说：“当我年轻时在中国生活，到处都是谎言。你会觉得自己永远都不能逃离。我有很多青少年时期收到的资讯都不是真实的。”顿时被指是“辱华导演”被封杀，大陆电影网站纷纷取消上映《游牧人生》。

因此，尽管她在奥斯卡大放异彩，中国各大官媒却看不到“赵婷”得奖的喜讯，有中国网民发现：“全微博‘查无此人’及作品，一些媒体不得不用《有靠之天》来替代。”

不过，仍有不少中国网民留言时改用“北影学子”、“奥撕卡”、“《有靠之天》”、“那个女孩”来取缔“赵婷”名字及戏名，恭喜她获奖，有网民不解《游牧人生》根本没触及政治敏感题材，不明白贴文为何被删！

也因被扣上“辱华”的帽子，赵婷最近有一部新片《永恒族》（The Eternals）在中国上映恐怕也受阻。

据悉，漫威总裁Kevin Feige曾称《永恒族》选择赵婷当导演是因为欣赏她的远见，只是未知赵婷这一次可否靠名气跨越这个难关！？