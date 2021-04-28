《HIStory4-近距离爱上你》热播 安俊朋、涂善存、陈立安和林嘉威成 “新男神”

台剧《HIStory4-近距离爱上你》近日在网上热播，新生代演员涂善存、陈立安、安俊朋和林嘉威崛起为“新男神”。

《HIStory4-近距离爱上你》是部浪漫喜剧，由新生代演员涂善存、陈立安、安俊朋和林嘉威主演，4位新生代平均身高超过184厘米，长相帅气、身材修长，堪称“高颜值撕漫男”组合（撕漫男指撕破漫画走出来的美男子），更崛起成为新一代“男神”，像有“小金城武”之称的涂善存，1周内狂增3万粉丝。

对于粉丝增加，涂善存受访时谦虚地表示，其实其他三位“男神”的粉丝人数也狂增，不只有他而已。

有着浓眉大眼的涂善存被称为是“小金城武”，记者问他觉得五官当中，那一个最具有魅力？

他答道：“眼睛，很多人认为很有神。”

剧中是温情男子的安俊朋，戏外原来曾是霸道、自我，控制欲强的男生，他笑着说：“以前我喜欢为人安排一切，像安排饭局，然后都要他们依我的安排去做。”后来，在友人的指点下，他渐渐地将缺点修正。

在剧中予人“高贵冷公子”感觉的陈立安因父亲是越南台商，所以他自小就在越南长大，小时候的他就立志要当演员，而今梦想成真，他说要感谢家人的支持，“我会珍惜这个机会，希望未来能接演更多不同的角色，努力去演好他。”

外表看似文静的林嘉威，实际上是个好动的青年，喜欢跳舞、喜欢韩国男团，也曾梦想当空少。他笑着说：“我也曾梦想过成为偶像男团的一份子。”

这回因《近距离》，林嘉威更被粉丝称为是“撕漫男”，问他觉得长得如何？

他腼腆笑着说：“好像还不错！”

接着又表示其实其他三位陈立安、安俊朋和涂善存比他更帅。

《HIStory4-近距离爱上你》（R21）可在Viu 观赏。