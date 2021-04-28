夺奥斯卡后周遭人物也受瞩目 尹汝贞亲妹是LG首任女总裁

（首尔讯）73岁韩国资深女星尹汝贞凭电影《米纳里》（Minari）夺下奥斯卡最佳女配角奖，为韩国电影史写下新纪录，韩国举国为她欢庆，而她周遭的人物也因此再度受到瞩目，都被翻出讨论，一看才发现姐妹俩的经历都超级惊人、厉害，引起网友热议。

1947年出生的尹汝贞是家中三姐妹的长女，三姐妹在成长的过程中过得相当刻苦，因为父亲为了韩战出征，不久后便因病去世，靠着母亲在小学教书，将三人养大成人。

她最小的妹妹尹汝顺与她相差八岁，是位事业女强人，大学时期就读名校延世大学，毕业后随着丈夫到美国留学，取得爱荷华州立大学的博士学位，回国后进入LG集团工作，当时她是集团内首位女性职员，接着才任职五年就火速晋升成为集团内首名女性高层，并开发“网络学院”成为当地首个线上教育的基础。2010年她成为LG集团的首名女性CEO。

已在59岁退休的尹汝顺近年转当作家，发行了自传式书籍《优雅地获胜的女子》，在网上有9.25的高分好评，网民忍不住赞叹“都是精英，令人敬佩又值得学习”。

偷腥前夫感谢她 把两儿教育得好

尹汝贞前夫赵英男也接到不少访问，他从头到尾以“那位朋友”称呼前妻，对于她的英文实力啧啧称奇，他虽回答得小心翼翼，仍摆脱不了网上的偷腥骂名。

虽曾替小孩缴过学费，但他坦言与两个儿子断了联络，仍感谢尹汝贞把小孩教育得很好。

被问到后不后悔，他直率地说：“我不是会后悔的性格。”离婚后他没再与前妻联络，也不想再让尹汝贞看到他没用的一面。

访谈公开后获得正反不一的评论，有人认为达到警世效果，曝光渣男最惨下场，也有人觉得过去的事不用再提。

另外，尹汝贞接受美媒访问时，直言并不憧憬好莱坞。