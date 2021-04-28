张恒曝光聊天记录 揭郑爽“三宗罪”

中国女星郑爽的前男友张恒前天（4月26日）曝光语音聊天记录，用视频方式呈现。仅仅约5分钟的视频，信息量巨大，揭露郑爽违法和违反道德规范的“三宗罪”。

早前张恒曝光和郑爽离婚，并在婚内非法代孕，激起千层浪，至今网友仍在义愤填膺地指责和谩骂。此次张恒再度揭露郑爽的“三宗罪”，真可谓一波未平，一波又起。

据张恒的微博正文，他这次的爆料事出有因。他说，最近有网友“扭曲事实”“洗地造谣”，认为张恒教唆郑爽偷税漏税，并遭郑爽拒绝，张恒不能忍受此番造谣行为，说“事关公共利益”，并希望自证清白。

张恒称，他被网友造谣教唆郑爽偷税漏税，才公布聊天记录自证清白。（张恒微博截图）

天价片酬 偷税漏税

张恒曝光的聊天记录显示，郑爽2019年出演《倩女幽魂》的片酬高达1.6亿（人民币，下同，0.33亿新元），拍摄时间为77天，相当于每天208万元。

据聊天记录，起初电影方提出1.5亿片酬，郑爽不满意这个数目，想将片酬涨到1.8亿，最终谈到1.6亿。

郑爽2019年出演《倩女幽魂》的片酬最终谈到1.6亿人民币。（张恒微博截图）

要知道中国早已对演员的片酬明令规定，不能超过5000万元。

中国国家广播电视总局2018年11月发布的限薪令通知指出，单个演员的单集片酬(含税)不得超过100万元人民币，总片酬(含税)最高不得超过5000万元人民币。

既然最高片酬要价限制在5000万元，那郑爽1.6亿元的片酬是怎么促成的呢？据张恒曝光的聊天记录，这主要是“阴阳合同”在背后推波助澜。

阴阳合同是指交易人签订金额和内容不同的两份以上合同，金额低的“阳合同”用于登记纳税，逃避国家税收；金额高的“阴合同”可以是书面或口头，代表双方的真实交易价格。

据聊天记录，为了逃避限薪令，郑爽方将片酬1.6亿拆分为4800万片酬和对疑似郑爽母亲持股的公司增资1.12亿。如果爆料属实，郑爽签订的阴阳合同存在逃税嫌疑。

郑爽出演《倩女幽魂》的阳合同。（张恒微博截图）

郑爽出演《倩女幽魂》的阴合同。（张恒微博截图）

据聊天记录，郑爽妈妈当时在指导税务问题时说，她决定开公司签订“阴合同”，并透露郑爽有四个合同。而且她非常谨慎，在聊天过程中多次强调聊天内容尽量用语音，不要用文字，敏感信息尽量不要透露等。

郑爽母亲研究阴阳合同。（张恒微博截图）

郑爽母亲在和张恒聊天时多次指出，片酬数字等尽量不用数字，尽量语音通话等。（张恒微博截图）

娱乐圈明星偷税漏税的行为被曝光早有先例。早前范冰冰偷税漏税，虽然在2018年10月被罚8.83亿元人民币，免受刑事责罚，但也从此沉寂，鲜少出现在大众面前。

当时不止有范冰冰被查出偷税漏税，娱乐圈偷税漏税的艺人不占少数，范冰冰只是作为一个典型被揪出来以儆效尤。事发后，很多偷税漏税的艺人胆战心惊，于是纷纷补税。

虐待动物

聊天记录还爆料，郑爽险将生病的宠物狗遗弃。

如果说天价片酬和偷税漏税是郑爽为了利益以身试法，那她虐待动物的行为更是令人咂舌，极少数人才会如此狠心地抛弃宠物狗。

据张恒曝光的聊天记录，郑爽说，她养的宠物狗生病了，但因为看病的费用比买狗更贵，不舍得花钱给狗看病，于是要把狗放鞋盒里遗弃。

郑爽险将生病的宠物狗放在鞋盒中遗弃。（张恒微博截图）

偷窃 占小便宜

聊天记录也爆料，郑爽还有偷窃、占小便宜的陋习。郑爽说，她在超市吃东西从来不结账。

2018年的聊天记录显示，郑爽疑似对张恒结账的行为非常不满，“哪里来这么多好传统”“显得我不厚道”，指责张恒“这种钱从没见你省过”。郑爽还说，她在超市吃东西从来不结账，并认为这是一种乐趣， ​​​​而张恒破坏了她的乐趣，最后要张恒转账给她。她也称，这是一种营销自己的方式。

郑爽说，她在超市吃东西从来不结账。（张恒微博截图）

另外，张恒也爆出郑爽PS机票的图片，并指出郑爽用伪造的机票骗取报销费用，共计约15万5000元人民币。

郑爽用伪造的机票骗取报销费用。（张恒微博截图）

中国明星通过签订阴阳合同来偷税漏税的案例层出不穷，本次郑爽事件后，中国是否会更加严厉地管制娱乐明星偷税漏税的问题，拭目以待。