2021韩国福布斯名人榜 BTS蝉联冠军

（首尔讯）韩国福布斯公布“2021年名人榜”排名，男团BTS（防弹少年团）再次击败女团Blackpink登冠军外，榜上也见到不少新上榜艺人，包括朴叙俊、Astro车银优、秀智和朴信惠等。

BTS已先后在2018年、2020年荣登“韩国福布斯名人榜”的榜首，今年的成绩更是斐然，在出演电视节目、社交平台、媒体曝光率和收入等各方面都无人能及，因此顺理成章夺得冠军。

BTS自2017年成功打入美国市场后，在美国举办过23场大型场馆演唱会，更凭英文单曲“Dynamite”创下三个世界纪录，并首次登上Billboard（告示牌）百大单曲榜冠军，创下韩国歌手的第一次。BTS也首度入围格莱美“最佳流行组合”，刷新K-Pop历史新一页。

第二名是去年的季军Blackpink，她们近两年成功打开国际市场，成为众多大品牌的代言人；第三名是运动员柳贤振，“国民MC”刘在锡排第七名。

至于男女演员方面，排名第14名的朴叙俊是男星中最高位置，撼赢李敏镐（排第16）和金秀贤（排第20名）两大男神。其他入榜艺人还有秀智（第23名）、金素妍（第24名）、朱智勋（第25名）、李昇基（第30名）、金宣虎（第31名）、金喜爱（第34名）、赵正锡（第37名）、韩韶禧（第39名）、朴信惠（第40名）。

《爱的迫降》玄彬与女友孙艺珍虽然齐齐上榜，却分别排第21名及27名，较预期低。