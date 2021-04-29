赵婷夺奖 继母宋丹丹没发文祝贺

（综合讯）第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼圆满落幕，《游牧人生》（Nomadland）成为全场大赢家，获得最佳导演的美国华裔导演赵婷也成为首位获此殊荣的亚裔女性。

由于奥斯卡遭政治化，加上赵婷的过往辱华言论被曝光，中国抵制并取消直播，结果赵婷的继母、中国著名演员宋丹丹，在继女早前获金球奖时，还有在微博祝贺，不过却引来骂潮。这次继女再下一城，她选择沉默，完全没有在社交平台发声，避免陷入国情和亲情之间的泥潭。

赵婷获奖后，媒体问到有关近期的“反对仇恨亚裔”呼声时，她说，电影工作者都须要求自己保有真诚，忠于自我，说的故事必须是自己有所感触的；而对她来说，拍电影是一种与人产生连结的方式，这也是她热爱拍电影的原因。她还引用荣获本届荣誉奖项“季恩萧尔赫特人道主义奖（Jean Hersholt Humanitarian Award）的非洲裔影星Tyler Perry（泰勒派瑞），在针对仇恨和歧视犯罪时所说的话说：“让我们站在一起，停止仇恨任何人。”

奥斯卡收视创历史新低

今年奥斯卡颁奖典礼的收视再创历史新低，仅吸引985万人收看，较去年锐减58%。

《纽约时报》分析，诸多因素导致收视率下滑。首先是转播单位ABC等传统电视网影响力式微，抓不住年轻族群胃口，而典礼太冗长，即使本届是近年最短，仍长达3小时19分，与时下年轻人注意力短暂，爱用社媒吸收片段资讯的作风格格不入。