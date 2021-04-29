被问“毕特闻起来如何？” 尹汝贞：我又不是狗

（综合讯）韩星73岁老戏骨尹汝贞凭《米纳里》（Minari）夺下奥斯卡最佳女配角，成为首位获得此奖项的韩国演员，为102年的韩国影史写下新纪录，连文在寅总统也发文祝贺。

尹汝贞在台上从去年最佳男配角得主Brad Pitt（布莱德毕特）手中接过奖座，刚好对方是《米纳里》电影公司A24的老板，她开心直呼：“终于，很高兴见到你，我们拍摄的时候你去哪里了？”真性情让网民直呼可爱。

由于尹汝贞下台时还勾着毕特的手，结果被问和他聊了些什么？对方闻起来如何？她虽然脸色微变，但不改“尹式幽默”本色说：“我没有闻他，我又不是狗。”她坦言毕特对他来说就是个大明星，所以走往后台的路上她脑中是一片空白。

至于未来若有机会是否会想和毕特合作拍片？尹汝贞说：“不会，因为以我的英文程度和年纪来看，我认为没有机会，那是不可能的梦。”听到有媒体形容她是“韩国的Meryl Streep（梅莉史翠普）”，她感到受宠若惊，并回应：“我只是韩国的女演员，我叫尹汝贞，所以我喜欢做我自己。”再度展露直率性格。

亲妹曾是LG集团首位女总裁

尹汝贞夺奖，亲妹被翻出是LG集团首位女总裁！

1947年生的尹汝贞是家中三姐妹的长女，三姐妹在成长的过程中过得相当刻苦，因为父亲为了韩战出征，不久后便因病去世，靠着母亲在小学教书，将三人养大成人。

最小的妹妹尹汝顺与尹汝贞相差8岁，是个事业女强人，大学时期就读名校延世大学，毕业后随着丈夫到美国留学，取得爱荷华州立大学的博士学位，回国后进入LG集团工作，当时她是集团内首名女性职员，接着才任职五年就火速晋升成为集团内首名女性高层，并开发“网络学院”成为当地首个线上教育的基础。2010年她成为LG集团的首位女总裁。

尹汝顺在59岁时退休，近年转当作家，发行了自传式书籍《优雅地获胜的女子》，在网上有9.25的高分好评，网民忍不住赞叹“都是精英，令人敬佩又值得学习”。