金钱帝国:追虎擒龙 Once Upon a Time in Hong Kong(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

剧情:香港70年代初,贪污情况泛滥成灾,探长徐乐(吴镇宇饰)与称霸黑道的跛豪(梁家辉饰)联手多年,十年间的贪污金额高达百亿港元。律师陈克(古天乐饰)对腐败行为无法视而不见,从英国归来的白松安(林家栋饰)邀他加入由港督任命的反贪机构廉政公署。

影评:由王晶与编剧出身的许悦铭联合执导,王导的作品自然少不了华丽阵容,这次依旧集结多位影帝神仙打架,连同黄金配角们的神助攻,演技是绝对看点。喜欢港片的观众可见熟悉的梁家辉、吴镇宇、古天乐、林家栋、郑则仕、姜皓文等演员。

“两只反派老虎”抢眼

比起正派的规规矩矩,片中反派人物更具姿彩。腐败帝国的“两只老虎”最抢眼,角色由梁家辉和吴镇宇扮演,原型分别是60、70年代的香港大毒枭“跛豪”吴锡豪和“四大探长”之首吕乐,这两个恶名昭彰的人物已多次被搬上大银幕。

梁家辉以“易容术”变样,透过特效化装让鼻子变大,腮帮子鼓胀,为人物形象注入趣味,不仔细看还真认不出梁家辉。他把角色的“坏”诠释得不动声色,一站出来,就立刻感受到他是狠角色。比起那种坏到出汁的外露演技,内敛的“坏”好看。

吴镇宇为角色注入多层次的内心戏,其饰演的执法人员勾结黑道,让世道黑白不分,种种歹事理应让人看了冒烟,在吴镇宇的诠释下,反而不来气,而是更想理解人物在大时代的洪流下,建立贪污机制的原委和初心。

印象深刻的是东窗事发后的一场戏,吴镇宇在船上思索着自己让黑白两道和平共处,平定天下的那套做法已过时,他对扮演廉政公署人员的古天乐感叹“时代变了”,整段很有戏味。现实生活中也有这类人,做出不受欢迎的抉择时,出发点未必坏,只不过越走越偏,越轨的执念使自己远离理想。

具娱乐性,节奏明快

戏中也能看到香港廉政公署招兵买马的艰难成立过程,这段戏由林家栋和古天乐主导。电影时长100分钟左右,不算长但内容丰富,须要描述的事情很多却处理得明快,有刺激感。

王晶曾拍过以“跛豪”为主线的2017年电影《追龙》,相隔两年的《追龙2:贼王》把香港悍匪张子强的故事搬上大银幕,卡司是梁家辉、古天乐和林家栋。对比之下,《金钱帝国:追虎擒龙》在题材和用人方面不算新鲜,但若以单一作品来看,它具娱乐性,集结蕴含港片拿手把戏的各种元素。