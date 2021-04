今宵多珍重 Precious Is the Night(M18)

娱乐性★★★/艺术性★★★

故事:背景设在1969年新加坡,一起谋杀案,两名死者,一男一女,一位作家从旧报纸的碎片信息,加上自己的想象与推断,拼凑出这起谋杀案的完整真相,写进小说里。

短评:去年竞赛金马奖的本地电影,广告界夫妻档彭文淳与林少芬打造的首部剧情长片。分两条主线进行,一条是作家思考与撰写凶杀小说,另一条则借由医生与富商情妇之间的情欲,营造欺骗、性爱与谎言的迷网。影片充满悬疑与惊悚的氛围,不过故事与情节薄弱。

导演彭文淳处理得很有电影感,摄影富意境,巧妙利用树影婆娑、隐晦天色等空镜,营造出豪宅里山雨欲来的感觉。60年代的氛围不好打造,林少芬尽力还原服饰、家具到皮箱等。演员表现可圈可点,向云饰演的大老婆很霸气,陈传多分饰作家与医生,各有特色,50多岁的他外表冻龄,饰演30来岁的医生不违和。饰演情妇的南苗,帮佣的张子蕾与陈一心,都将角色发挥得淋漓尽致。

悬崖之上 Cliff Walkers(NC16)

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事:上世纪30年代,四名在苏联接受特训的共产党特工,回中国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。以张译为首的乌特拉小队掉入敌人陷阱,前有特务围追堵截,后有叛徒变节反水,风雪笼罩下的哈尔滨遍布杀机。乌特拉队员各遇险境,张译被捕,秦海璐等则与敌人上演开车追逐戏,刘浩存也被追踪。雪一直下,立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。

短评:张艺谋年过70,还不断尝试不同于旧作的题材,精神可嘉,东西方的谍片很多,要在“谍对谍”中玩出新花样,不容易。《悬》故事不出奇,不过画面运镜一丝不苟,从暗流涌动到茫茫白雪地的血肉飞溅,张导演一点也不手软。影片的多名男演员样子长得像,一不留神容易混淆,如果外形可以有一些区别,会比较理想。

玩命钞劫 Wrath of Man(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事:神秘男子(Jason Statham,杰森斯坦森饰)担任运钞车公司保安,每周负责运送上亿美金巨款,在一场劫案中,他展现惊人身手,震惊同僚。另一厢,一群无法无天的劫匪计划攻破戒备森严的保全公司,抢夺数十亿的现金。

短评:改编自2004年法国动作惊悚片《运钞车》(Le Convoyeur),英国鬼才导演Guy Ritchie(盖里奇)第四度携手杰森斯坦森,呈献叙事手法引人入胜的犯罪动作片。故事分不同章节,以不同人物的视角推进,时空交错,一方面揭开杰森斯坦森角色的神秘面纱,另一方面铺陈劫匪党的抢钱大计,观众如收集拼图碎片,渐渐了解故事全貌。

乔瑟与虎与鱼群 Josee, The Tiger and The Fish(PG)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:轮椅少女乔瑟(清原果耶配音)与“祖母”住在一起,行动不便的她热爱绘画与书籍,充满天马行空的想象力,活在自己构筑的世界。一天,她认识了专攻海洋生物学的大学生恒夫(中川大志配音),并擦出爱苗,但她担心自己妨碍想到外国求学的他。

短评:改编自日本芥川赏作家田边圣子的短篇小说《乔瑟与虎与鱼群》,此经典小说曾改编成由妻夫木聪和池胁千鹤主演的日本电影《Josee、老虎、鱼》,以及去年本地公映的韩片《乔瑟》(Josee)。这部日本动画的情节比较天马行空,乔瑟也比较活泼开朗,韩版的乔瑟性格就比较扭曲与毒舌。

名侦探柯南:绯色的子弹 Detective Conan The Scarlet Bullet(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:世界最大的体育盛会将在东京举办,为配合它的开幕,结合所有先进技术的“真空超电导新干线”将在新名古屋站和东京新建成的芝滨站之间开通。在世人目光下,知名大会赞助商汇集的会场遇到突发事件,企业老板相继被绑架,侦探柯南介入调查。

短评:剧情紧凑,充满悬疑,不到最后一分钟,不会知道真相。影片在日本推出前的10天,票房已累计39亿日币(约4800万新元),总观影人数为274万人,可望超越上一部电影《名侦探柯南:绀青之拳》。

科拉深孔 Superdeep(NC16)

期待指数★★☆

故事:1984年,一支研究团队被派到苏联于冷战时期钻探的科拉深孔,调查来自深处的奇怪声音。他们发现超乎想象的东西,无意间将躲藏在深处的“它”释放出来。