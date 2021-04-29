网选最美最丑还有最吃香封面 竟然都是“姓周的”第一

按照每年的惯例，中国时尚圈都会由专业人士，包括时尚刊物编辑、造型师、超模、公关公司，连同3万多名网民共同选出上一年杂志的最佳封面与最丑封面。来看哪些明星花尽心思和粉妆，却各有不同命运吧。有趣的是，无论是最美、最丑杂志封面明星，或是时尚界最吃香女星，竟然都是“姓周的”。

2020年中国杂志十佳封面揭晓，周迅打败入围的赵薇、周冬雨、易烊千玺和超模刘雯，拿下了全年第一。她在《ELLE世界时装之苑》的封面，有超时空感，美得迷离又时尚，原本是对该杂志过往经典封面的致敬，没想到媲美原作成为新经典”。

周迅的杂志封面获选最佳。（互联网）

易烊千玺《GQ智族》获得年度男刊封面称号，而近年火热上位的王一博则获得年度封面新秀奖。

年度杂志封面十佳。（互联网）

七个年度最丑封面

专业人士在意最佳封面，吃瓜群众却关心最丑封面，2020年的七大最丑封面，根据各大论坛上的评论整理如下，都是当红明星的作品。

男子歌唱组合R1SE成员周震南3月《芭莎男士》封面，获选第一名。网民的吐槽点主要是镜头俯拍下，周震南迈开大步，双手撑开抓住活动衣架的动作，被形容为“匪夷所思”般奇葩，又被嫌油头翻白眼，整个画面没有一处是让人看了舒适的。不过，从另一个角度来看，摄影师的大胆尝试，不无清爽帅气之感，其实是颇有记忆点的。

最丑封面第一名：周震南。（互联网）

第二名是迪丽热巴为新锐时尚工作室的时尚穿搭栏目《Bobosnap》所拍的封面，网民说效果有如复古油画，排版和色调别致之外，迪丽热巴仿佛变成了雕像大卫的复刻版，更糟的在内页——不知道为什么迪丽热巴直接被拍成米其林轮胎，还好这张没有用上封面。

最丑封面第二名（左），内页照（右）也被吐槽：迪丽热巴。（互联网）

第三名是朱一龙的《智族》（GQ）封面，他双眼闭上，仿佛沉浸在自己封闭的世界里，让网民感觉他像是个泄了气的皮球。

最丑封面第三名：朱一龙。（互联网）

什么榜什么投选都少不了范冰冰，作为时尚杂志宠儿的她这次也不缺席，获得了第四名。网民说视觉上造型怪异，人变得艳俗，似是用力过猛而失去美感，结论是走了奇怪的暗黑风。

最丑封面第四名：范冰冰。（互联网）

女神舒淇也失手了，被送上第五名。她的《Vogue服饰与美容》封面，看得出想走复古风，采用的是复古摩登感的手绘效果，可惜少了颜料的质感，加上色块不均让人感觉脏脏的，让舒淇变得不像是舒淇，倒像是修了图却还修不好的入门涂鸦作。

最丑封面第五名：舒淇。（互联网）

第六名是《时尚芭莎》的宋茜，她的动作和表情真的有些奇怪，不知道要表达什么，这跟摄影师的审美口味有关系，但普罗大众恐怕无法理解，反而觉得好笑吧。

最丑封面第六名：宋茜。（互联网）

第七名是《智族》的刘昊然，他吃了一脸沙，却被网民说：好好的一个清爽少年，怎么变得如此？或许摄影师原本要呈现粗犷，却不小心变成了粗糙？无论如何，这张照片也是有记忆点的。

最丑封面第七：刘昊然。（互联网）

有趣的是，《智族》的封面获得丑评，却很幽默，找来王耀庆模仿多个该杂志之前的封面明星动作，拍摄了一组“恶搞”照片，有一张更一人分饰五角。凭着灵动有趣的表情，王耀庆优异地完成任务，笑翻不少网民。

王耀庆这张是模仿朱一龙获选年度最丑封面第三名（左图）；王耀庆模仿李现，却加入自选动作，自掐脖子，着实搞笑（右上）；王耀庆同时模仿黄明昊、欧阳娜娜、陈飞宇等五名艺人（右下）。（互联网）

最受时尚界青睐的90后女星

另一方面，时尚圈还做了一个90-00后（21至31岁）小花2020年最受各大杂志青睐的女星排名。周冬雨一骑绝尘上过15个封面，古力娜扎和欧阳娜娜分列第二和第三，各有10个和9个。稍后是迪丽热巴和张天爱。

周冬雨上过的时尚杂志封面，琳琅满目。（互联网）

时尚圈是一个注重声望且反映身价与的名利场，周冬雨凭电影《少年的你》得奖无数，曝光度高，在同辈女星中一枝独秀，自然吸引各大时尚品牌与刊物靠拢，锦上添花。其他女星主要是靠电视与网络作品的热度以及自身的颜值上榜，通过合作互惠互利。

演出好莱坞电影《花木兰》而身价提升的刘亦菲，虽然列在五名外，但她上了不少国外刊物封面，是还没走出国外的女星不能相比的。