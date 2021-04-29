“U选1000”明天终极倒数 网络神曲表现如何？

“U选1000”终极倒数明天（4月30日）拉开序幕，本地金曲歌王林俊杰、孙燕姿等，会否蝉联冠军？

延烧多个星期，UFM100.3年度盛事“U选1000”明早9时将迎来倒数100大歌曲，傍晚5时30分之后将公布十大歌曲。

和往年“U选1000”不同的是，今年因网络神曲异军突起，从提名开始，这些网络神曲就与众多天王天后天团的经典金曲并驾齐驱，但截至今天的揭晓榜单中，仅有7首网络神曲挺进榜内，UFM100.3副音乐总监胡天培说，是否会有更多神曲昂首步入明天即将揭晓的100大以内，将是终极倒数的重头戏。

目前已经进入“U选1000”榜单的网络神曲包括排名322胡66的 《空空如也》、排名211阿涵（周思涵）的《过客》、排名174名小潘潘与小峰峰的《学猫叫》、排名178孙语赛和萧全的《不仅仅是喜欢》、排名136棉子的 《勇气》、排名131六哲的《毕竟深爱过》，以及排名110 陈雪凝的《绿色》。至于，曾经称霸2020下半年，也是UFM DJ票选2020年十大金曲，Spotify新加坡2020 年度冠军中文歌，任然的神曲《飞鸟和蝉》至今仍未出现在已揭晓的榜单上，是否明天会闯入100大呢？值得关注。

除此之外，邓紫棋、薛之谦、华晨宇、林俊杰、尤长靖、周兴哲、费玉清、陈零九、王杰、张学友等歌曲的表现将会如何？那就得从明早9时至傍晚7时收听UFM100.3！本地听众可通过广播收听，或下载awedio app免费收听，全球听众都可通过App Store和Google Play下载。

《U选1000终极倒数》明晚5时30分进入最高潮，倒数前10大，邀你上面簿看直播，同时一起K歌。

第九届《U选1000》是由新加坡农产品成春鸡蛋赞助。