《神秘嘉宾》忆往事 李铭顺出狱 兄弟帮“没来接”

最近包勋评因醉驾被控上法庭，引发连锁反应，不仅遭解约，角色也被接替。综艺节目《神秘嘉宾》最后一集昨晚（4月28日）播出，受访人是扬名海外的李铭顺，虽然节目早在包勋评风波前就已录制完，但刚好在包勋评风波事件后播出，引起关注。节目重现当年李铭顺因醉驾入狱一个月后，出狱时遭媒体围访。

李铭顺在节目中忆述从入行至今的酸甜苦辣，其中有邀请到1995年的同届才华选手黄炯耀连线做嘉宾，大谈兄弟情。

黄炯耀在节目中爆李铭顺超爱整人，然后提及大家如何整回他，某次在生日聚会上大家一起小酌了几杯，第二天如何捉弄李铭顺。主持人郭亮顺势提到了李铭顺当年的人生低谷。节目没有细谈他当年如何醉驾及判入狱，只是提到李铭顺出狱时的情况。

像电影情节

黄炯耀说，那天一帮兄弟原本要去接他出狱，就发生了一些状况。

缘由是媒体都在监狱门口守候要采访李铭顺。“我们有很多人，所以有不同的车，真的像拍电影一样，原本想让他躲在某一辆车上，而不让媒体知道。结果反而被记者主导了，没接到人。”

节目重播了当年的新闻画面，李铭顺解释说，当年看到没人来接他，只好假装淡定，也不想当着媒体做出任何声明。刚好看到一辆德士开进来，于是上了这辆车，还告诉司机他是谁，司机答知道他是谁，会载他出去。“我当时很感动。他还问我有人来接我吗，可以载我去和他们会合。”

李铭顺也说当时没觉得兄弟们不够交情，只是心想，这帮混蛋肯定算错时间了。

儿子拒看父母作品 曝心理阴影

昨天的节目也邀请到太太范文芳和6岁儿子Zed（李晞铨）到场。

不过当播出父母合演的电视作品片段时，Zed马上伸手遮住范文芳的眼睛要妈妈不要看。并且片段播放不到1分钟，Zed便转头拒绝继续看下去，并拉着妈妈直接走人，离开了节目现场。

李铭顺解释说，“第一次让他看父母演的戏时，他不小心看到电视中，有人拿鸡蛋丢妈妈，从此以后，每当我说我去工作，他第一句话就问‘妈妈有在里面吗’，如果文芳有参与，他就会叫妈妈不要去了，都是出自保护妈妈的心理。”