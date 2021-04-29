被爆签“阴阳合约” 郑爽涉逃税被查

（北京讯）中国女星郑爽早前才因为代孕风波，惨遭演艺圈全面封杀，近日又被前男友兼孩子的爸张恒曝光与郑爽及其父母的对话记录，揭发郑爽涉嫌透过阴阳合约逃漏税，赚得3200万新元的天价片酬。新闻惊动中国官方，据《央视新闻》报道，上海市税务局及北京广电局正在依照税收法律法规进行调查核实，将坚决查处整治阴阳合同、天价片酬、逃税等问题，严控电视剧制作成本和演员片酬在电视剧制作成本中的比例。

张恒爆料在2019年拍摄古装剧《只问今生恋沧溟》（原名《新倩女幽魂》）时，涉嫌利用阴阳合同逃漏税，收取天价片酬。据悉，郑爽共花了77天拍摄该剧，换算她一天日薪就高达40万新元。郑爽遭官方二单位介入调查，恐怕成为下一个范冰冰，付出天价罚款，连演艺圈也难再回，名声更是臭到不行，中国网民纷纷留言痛骂：“问题是她演技值吗？明显就是洗钱。”“女子监狱可能是她的归宿。”

在官方介入调查郑爽逃税一事之际，邓超、唐嫣、那英等15位大咖艺人被注意到在今年陆续注销工作室登记，被网民质疑内情不单纯。

有媒体更进一步指出，多位艺人工作室不约而同地在近日注销登记。据悉，今年涉及注销工作室的名人包括魏大勋、邓超、唐嫣、文章、那英、赵本山、朱正廷、孟美岐、吴宣仪、沈腾、井柏然、王千源、马薇薇、姚晨老公曹郁、何炅父亲，共计15个名人。

艺人纷注销工作室登记

大家突然一窝蜂注销工作室登记，原因令人好奇，网民纷纷留言：“注销了就没事？”“此地无银三百两？”但也有人为这些艺人澄清，郑爽的事情这两天才曝光，上述好几个艺人如赵本山、沈腾、井柏然、朱正廷、吴宣仪、孟美岐都是一个多月前注销的。

中国律师杨曙光向陆媒《凤凰网》解释，艺人成立工作室原因有二，一是工作室对于艺人来说在演艺事业上自由决策权较大，如可以自由选择剧本、广告代言等；另一原因为在税收政策上，艺人工作室作为个人独资企业，可以通过合理的税筹方式减少个人所得税的缴纳。

究竟艺人一窝蜂注销工作室登记与郑爽疑有阴阳合同风波有何直接关系，有待日后揭晓。

也被揭欲遗弃生病宠物狗

另外，根据张恒爆出的聊天记录，郑爽险将生病的宠物狗遗弃，被网民怒骂：“赚那么多钱竟然没钱给狗看医生。”

据张恒爆料，郑爽曾说她养的宠物狗生病了，但因为看病的费用比买狗更贵，她不舍得花钱给狗看病，于是要把狗放鞋盒里遗弃。

聊天记录也爆料，郑爽还有偷窃、占小便宜的陋习，曾用伪造机票骗取报销费用；她曾说，她在超市吃东西从来不结账，并把这当成一种乐趣，更疑似对张恒结账的行为非常不满，说“哪里来这么多好传统”“显得我不厚道”，指责张恒“这种钱从没见你省过”。

